Maradona muy duro contra Marchi

Diego Armando Maradona aseguró que "no se puede negociar más con ladrones", en referencia a Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, quien ratificó la postura de su gremio de no reanudar el fútbol profesional este fin de semana. "No se puede negociar más con ladrones, Argentina necesita que se juegue al fútbol ya. Lo único que le importa al gremio es la caja, por donde entra la guita", aseveró Maradona. "El jugador no les importa, sólo quieren hacer la caja. Me extraña que algunos dirigentes quieran negociar con estos ladrones", añadió en charla con el diario deportivo Olé. "¿Por qué Marchi no se acordó en diciembre de los jugadores que no tenían plata para las Fiestas. No puede aparecer cuando a él se le canta para parar la pelota", concluyó Diego.