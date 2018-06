Macri respaldó al seleccionado

El presidente Mauricio Macri respaldó ayer la decisión del plantel nacional de fútbol de no viajar a Israel para jugar un partido amistoso en Jerusalén, en solidaridad con Lionel Messi por las amenazas de muerte recibidas por extremistas palestinos, al señalar que "hay que ponerse en el lugar" del futbolista y de su familia. Dn diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, reveló detalles de la conversación telefónica que tuvo con Benjamín Netanyahu, quien le pidió que intercediera ante la AFA. "Fue una cosa incómoda. El primer ministro me llamó; hablamos dos veces, la primera me pidió que intercediera pero luego lo llamé ese mismo día para decirle cuanto antes la verdad y que no se hiciera falsas ilusiones", sostuvo el primer mandatario al encabezar un brindis por el Día del Periodista.