Macri habló del Boca-River: le hizo una broma a gobernador Cornejo y criticó duramente a los planteles

El presidente Mauricio Macri reclamó a los futbolistas de Boca y River no repetir el “espectáculo bochornoso” del primer superclásico jugado el sábado pasado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, y cuya revancha será el próximo sábado en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Mendoza.

“Claramente esperamos todos los argentinos, los que somos de Boca o de River, de otros equipos o los que no les gusta el futbol que se vea en la cancha un espectáculo que tenga que ver con el deporte, no lo que vimos el sábado pasado, que fue cualquier cosa menos eso”, fustigó Macri, justamente ex presidente de Boca, durante un acto en Mendoza.

Todo comenzó con una broma del gobernador de esa provincia, su aliado radical Alfredo Cornejo, hincha de River, y extendió complicidad al peronista Sergio Uñac, uno de los que hicieron reclamos al Gobierno en el último encuentro de mandatarios justicialistas.

“Quiero decirle al gobernador de Mendoza que espero que sean tan buenos anfitriones como San Juan, porque cada vez que Boca va a San Juan, gana”, bromeó.

Sin embargo, luego Macri se puso serio y explicitó la queja que el Gobierno le transmitió a la dirigencia de Boca, encabezado por uno de los alfiles del macrismo, el empresario del juego Daniel Angelici, al día siguiente del primer Superclásico.

En el primera clásico de la temporada, hubo cinco expulsados, dos jugadores de Boca, Daniel ‘Cata’ Díaz y Daniel Osvaldo hicieron gestos a hinchas de River, hubo juego brusco y desleal, en un festival de bajezas.

“No podemos volver a caer en el espectáculo bochornoso del sábado pasado”, enfatizó el jefe del Estado durante el acto destinado a dar apoyo económico a la industria vitivinícola.

El mandatario se quejó de la imagen que dejaron los futbolistas en “un momento en que estamos todos comprometidos a una Argentina en la cual se revalorice la importancia del diálogo, de la buena convivencia, donde bajemos la violencia, donde todos nos comprometamos en la lucha contra el narcotráfico”.

Así como hubo quejas del Gobierno, Angelici y el director técnico del equipo xeneize, Rodolfo Arruabarrena, extendieron las quejas a los futbolistas.

Fuente: Agencias y Cronista.com