Los pilotos de la Fórmula 1 ganarán esta temporada no menos de u$s 200 millones

El "circo" de la Fórmula 1 mueve fortunas todos los años. Marcas y auspiciantes hacen circular millones de euros en cada temporada. También los pilotos se llevan una buena parte del negocio, aunque en algunos casos no lo suficiente.

En este sentido, y en coincidencia con el inicio de las "presentaciones" de las escuderías, se conocieron los salarios que se les pagarán a las estrellas de la categoría, siendo el español Fernando Alonso, una vez más el conductor con más ingresos de la parrilla de la máxima categoría del automovilismo, según revela la web Omnicorse.it, que cifra los emolumentos que paga McLaren-Honda al asturiano en 36,5 millones de euros (u$s 40 millones). Una cantidad bastante por encima de los 28,5 millones de euros del estadounidense Lewis Hamilton (Mercedes) y de los 27,5 millones que ingresará el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). No obstante, esta cantidad aumenta con los bonus por victorias y títulos, lo que permitió a estos acercarse a los 40 millones de euros en 2015. Omnicorse aclara que Alonso pactó con McLaren-Honda un salario elevado pero sin bonus.

Por detrás de estos tres hay un abismo, y el siguiente en la lista es Nico Rosberg (Mercedes) con 16,8 millones y Jenson Button (McLaren), con 10,6 millones. Lo siguen Kimi Raikkonen (Ferrari 6.400.000); Daniel Ricciardo (Red Bull Racing 5.000.000); Felipe Massa (Williams-Martini 4.000.000); Nico Hulkenberg (Sahara Force India 3.600.000); Valtteri Bottas (Williams-Martini 3.000.000); Romain Grosjean (2.900.000); Sergio Perez (Sahara Force India 2.900.000); Pastor Maldonado (2.900.000); Daniil Kvyat (Red Bull Racing 680.000); Max Verstappen (450.000); Carlos Sainz (340.000); Felipe Nasr (Sauber F1 Team 170.000); y Marcus Ericsson (Sauber F1 Team 170.000).

En total, se repartirán unos 180 millones de euros (es decir unos u$s 200 millones) en concepto de sueldos. En la lista no figuran los salarios de los pilotos titulares de Manor (Pascal Wehrlein y Rio Haryanto), de Renault Sport (Kevin Magnussen y Jolyon Palmer), de la Scuderia Toro Rosso (Max Verstappen y Carlos Sainz Jr) y de Haas F1 Team (Esteban Gutiérrez y Jolyon Palmer).

La Fórmula 1 arranca en Australia el 20 de marzo. Este año habrá un aumento en el número de carreras respecto al anterior. Pasará de 19 a 21, marcando un récord en la historia de este deporte, pues será el curso en el que más circuitos se visiten (el hito es de 2012 con 20).

El calendario cuenta con una nueva carrera (Bakú, Azerbaiyán) y la vuelta del Gran Premio de Alemania (circuito de Hockenheim). Los motores se apagarán finalmente en Abu Dhabi (25-27 de noviembre), como ocurrió la temporada pasada y en otras tres ocasiones. Lewis Hamilton defiende el título de pilotos y Mercedes el de constructores.