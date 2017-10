Los números de la millonaria semifinal entre River y Lanús fuera de la cancha

El fútbol argentino tendrá un representante en la final de la actual edición de la Copa Libertadores de América. A partir de mañana, River Plate, uno de los equipos de mayor convocatoria del país, y Lanús, una entidad del sur del conurbano bonaerense que viene siendo prolija en sus finanzas desde hace un buen tiempo, buscarán asegurarse un lugar en la instancia decisiva del certamen más importante a nivel de clubes de Sudamérica, que cada año reparte mayor cantidad de dinero.

Más allá de la importante cifra que podrán embolsar alguno de los equipos tras superar la instancia de semifinales, existe una gran diferencia entre los recursos que poseen uno y otro, si se tiene en cuenta, por ejemplo, el valor de mercado de cada plantel, los sponsors que tiene cada entidad, la cantidad de socios y el dinero que recibe cada uno por parte de la Superliga en concepto de derechos televisivos, entre otros factores.

La otra semifinal de la Copa la disputarán Barcelona, de Ecuador, y Gremio, de Porto Alegre. En caso de que River o Lanús se consagre campeón, sumarán el título número 25° de este tipo para un equipo argentino.

La semifinal, en dinero

Según un informe elaborado por Marketing Registrado, el valor de mercado de cada plantel es una de las diferencias más significativas.

River posee un equipo valuado en 88,56 millones de dólares, mientras que el de Lanús está cotizado en menos de la mitad: u$s 41,64 millones, según el sitio especializado TransferMarkt.

Gonzalo Martínez (u$s 10,80 millones), Enzo Pérez (u$s 7,20 millones) e Ignacio Fernández (u$s 6,60 millones) son los jugadores más valiosos del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

Lautaro Acosta es el jugador más caro del plantel de Lanús.

Por el lado del Granate, el delantero Lautaro Acosta (u$s 6,60 millones), el lateral derecho José Luis Gómez (u$s 6 millones) y el mediocampista central Iván Marcone (u$s 3,60 millones) son los futbolistas más caros.

Los sponsors

La entidad de Nuñez embolsa cerca de u$s 20 millones por año calendario en concepto de patrocinadores, mientras que su par del sur del conurbano bonaerense suma 1,3 millones (unos $ 22,4 millones, según la cotización actual de la moneda estadounidense).

Los principales patrocinadores de River son Adidas (que viste al equipo desde hace 35 años, con un contrato que finaliza en 2021), BBVA (junio 2018), Huawei (diciembre 2018), Coca-Cola (junio 2021) y Quilmes (diciembre 2018). La lista se completa con MasterCard, Andesmar, Swiss Medical y Frávega.

En tanto, a Lanús lo viste Macron, cuyo contrato vence en junio de 2019, Yamaha, main-sponsor (también hasta mediados de 2019), Ciudad Moto, Chevalier, RDA, Sinteplast, Coca-Cola, Sancor Seguros y el recientemente presentado cerveza Schneider.

Los socios

River, uno de los dos equipos de mayor convocatoria del país, posee actualmente 145 mil socios (entre socios tradicionales y aquellos vinculados a Somos River, la modalidad creada para aquellos simpatizantes que solo pretenden concurrir al Monumental y disfrutar del primer equipo de fútbol).

Por su parte Lanús, apoyado en los buenos resultados obtenidos en los últimos diez años, superó los 40 mil asociados activos, una cifra considerable si se tiene en cuenta la cantidad de clubes competidores ubicados en la zona sur del conurbano bonaerense.

En redes sociales

En el universo digital, River Plate suma 12 millones de seguidores (8 millones en Facebook, 1,4 millones en Instagram y 2,5 millones en Twitter).

Lanús, en tanto, supera los 170 mil (78 mil por Facebook, 28,4 mil por Instagram y 65 mil por Twitter).

El dinero por derechos televisivos

Las autoridades de la Superliga incluyeron al conjunto “millonario” en el Grupo I -integrado por los clubes que mayor dinero reciben-, que otorga unos $ 104 millones anuales.

El Granate, en cambio, fue ubicado en el Grupo III, y recibe apenas $ 59 millones por temporada en concepto de derechos televisivos.

Las últimas pretemporadas

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, gracias a algunos acuerdos entre sus patrocinadores, pudieron realizar las últimas etapas preparatorias en los Estados Unidos, donde jugaron diferentes certámenes con equipos internacionales.

Pinamar y Córdoba, en cambio, fueron los lugares elegidos por el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón, el entrenador más exitoso de la historia del club granate.

Una recaudación récord

Para el partido de mañana en el Monumental, el club de Núñez agotó rápidamente sus entradas y consiguió una cifra récord que supera los 30 millones de pesos. En caso de alcanzar la final, la cifra podría incluso ser superior.

A esa suma, River le puede sumar el premio por u$s 1,25 millones que la Conmebol le otorgó por llegar a la instancia de semifinales.

La preocupación

Pese a que el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, había confirmado que las semifinales no tendrían simpatizantes visitantes, esto no será así en la revancha, que se disputará el próximo 31 de octubre, en el estadio de Ciudad de Lanús.

¿Cómo es esto? Para este encuentro, la comisión directiva de Lanús que encabeza Nicolás Russo decidió poner a la venta por internet entradas para aquellas personas que no son socios del Grana e, incluso, otorgó la posibilidad de poder retirarlas desde Capital Federal.

Gracias a esta medida, muchos simpatizantes de River Plate pudieron comprar sus entradas para el partido de vuelta y hasta publicaron mensajes y fotos al respecto en diferentes redes sociales. Incluso, algunos adelantaron que concurrirán al estadio granate en micros y portando banderas.

Luego de anunciar la prohibición del público visitante, Lugones deslizó que luego de las elecciones legislativas –celebradas ayer—“podría volverse a conversar” el tema y, quizá, “hasta se podría permitir visitantes en la serie”.

No obstante, por la cercanía de la fecha, a diferencia del público de Lanús, el de River sí tendrá la chance de concurrir a la revancha. De forma oficial (o autorizada). O no.