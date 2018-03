Edición Impresa LA CONFEDERACIÓN ELIMINÓ EL COBRO DEL 10% DE LA RECAUDACIÓN DE CADA ENCUENTRO

Los clubes rechazan oferta económica de Conmebol y jaquean la Copa Libertadores Una nueva organización que reúne a 38 equipos de fútbol de la región no aceptó los u$s 600.000 que ofreció la entidad por partido de local en fase de Grupos. Quieren u$s 750.000