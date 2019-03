Los Spurs retiran la 20 de Ginóbili con gran fiesta y camisetas a $ 8000

El AT&T Center de San Antonio será escenario esta noche, desde las 21.30, de la ceremonia de retiro de la camiseta número 20 que durante 16 temporadas vistió el bahiense Emanuel David Ginóbili. El evento será transmitido a través de la pantalla de ESPN.

Ginóbili anunció su decisión de dejar el básquet profesional a fines de agosto de 2018, pero la fiesta preparada como parte del partido que jugarán los Spurs contra los Cleveland Cavaliers supone el cierre oficial de quien para muchos es el mejor exponente extranjero que ha pasado por la NBA.

Las entradas oscilan entre los 100 y los u$s 2500 y los organizadores entregarán a los espectadores una gorra alusiva con la frase "Gracias Manu".

En este sentido, además se ha lanzado merchandising e indumentaria de cantidad limitada vinculada con el jugador y su retiro en los diferentes sitios de la NBA y de los Spurs.

Entre lo más llamativo se encuentra una camiseta especial de San Antonio a un costo de u$s 200, es decir más de $ 8000. Es de color negro con adornos dorados y gráficos serigrafiados en los laterales, e incluye una pequeña bandera argentina.

También se ofrecen una gorra Mitchell and Ness que dice Ginóbili, trae el número 20 y una bandera argentina por u$s 45, y un buzo con capucha con el número 20 por u$s 100.

Por otra parte, el renombrado artista de San Antonio, Vincent Valdez, diseñó una obra digital y cada una de las 120 impresiones de edición limitada se venderá a u$s 2500, estarán firmadas por Ginóbili y Valdez, y los ingresos serán a beneficio de los jóvenes de San Antonio a través de Silver & Black Give Back.

El conductor elegido para la velada será Sean Elliott, una de las grandes estrellas del primero de los cinco anillos ganados por San Antonio, durante la temporada 1998/1999.

En la ronda de discursos intervendrán tres ex compañeros de Manu en los Spurs: el cordobés Fabricio Oberto y los otros integrantes del legendario "Big Three", Tim Duncan y el francés Tony Parker. También hablará Gregg Popovich, entrenador de los Spurs desde 1996.

Ginóbili será acompañado por familiares y amigos: su padre Yuyo; sus hermanos Leandro y Sebastián; su esposa Marianela; sus hijos, Luca y los gemelos Dante y Nicola, más algunas figuras de la "Generación Dorada"; además de Oberto, Alejandro Montecchia, Pepe Sánchez y Andrés Nocioni.

En el estadio, los fanáticos también podrán sacarse fotos con una réplica de la camiseta retirada, adquirir imágenes de sus 16 años de carrera, pasear por una exhibición en 3-D y admirar los trofeos de los cuatro campeonatos ganados por Ginóbili ( 2003, 2005, 2007 y 2014). Antes del juego, los Spurs calentarán en las camisetas especiales de tiro de Manu. La cantante y compositora argentina Michelle Leclerq cantará el Himno Nacional Argentino antes del encuentro, y el dúo de música country compuesto por Austin Bruce Robison y Kelly Willis interpretarán el Himno Nacional de los Estados Unidos.