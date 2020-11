Los Pumas cayero 38-0 ante la selección de Nueva Zelanda

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante Nueva Zelanda, los All Blacks, por 38 a 0 (PT 10-0), en un partido de la quinta fecha del certamen Tres Naciones que se desarrolla en Australia. El encuentro se jugó en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, con Nic Berry (Australia) como árbitro, asistido por Angus Gardner (Australia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda). Los tantos de los oceánicos fueron concretados con tries de Will Jordan (2), Ardie Savea, Sam Coles y Patrick Tuipulotu, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga.

Tras culminar la quinta fecha del certamen Nueva Zelanda suma 11 puntos (con cuatro partidos), Argentina y Australia (ambos con tres) seis unidades, quedando los All Blacks con el título prácticamente asegurado.

Antes del inicio del partido, los All Blacks le rindieron homenaje a Diego Armando Maradona, ofrendando a Los Pumas una casaca de su equipo con el número 10 y el nombre del astro argentino, antes de realizar el tradicional Haka previo al inicio del partido.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.



��: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

El equipo argentino, que presentó diez cambios con respecto a la formación que empató 15-15 la semana pasada ante Australia, no fue capaz de mantener la racha, principalmente por sus errores de precisión. "Era el mismo Everest que escalamos en el primer partido. Por un lado, creo que el line out sigue siendo una gran plataforma de obtención nuestra. También, ellos usaron muy bien el pie y nos metieron bajo presión. En cuanto al scrum, cuando entrábamos con orden y quedábamos bien parados tuvimos buenas acciones. Pero acá hay una curva de aprendizaje en varios de nuestros jugadores jóvenes, principalmente en la primera línea", analizó en ESPN el entrenador Mario Ledesma.

Ahora, el equipo argentino finalizará el Tri Nations el próximo sábado en Sídney ante Australia, frente a la que se jugará la segunda plaza.