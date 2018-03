Lollapalooza deja sin visitantes el fútbol en Buenos Aires

Todos los partidos que se jugarán el próximo fin de semana en la provincia de Buenos Aires no tendrán público visitante, según anunció ayer la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). Por lo tanto partidos como el clásico sureño entre Lanús y Banfield, o Quilmes-Racing no tendrán público. De acuerdo a fuentes de la entidad, la medida es para evitar flancos débiles, ya que el viernes y sábado se presentará el festival Lollapalooza en el hipódromo de San Isidro, cuya edición del año pasado convocó a 150 mil personas. Por tal motivo, y como se necesitará un importante número de policías, lo mismo que los partidos de fútbol, resolvió que no haya público visitante en la provincia este fin de semana.