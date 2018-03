Lionel Messi ya tiene nuevo modelo de botines y cuestan u$s 320

Lionel Messi estrena botines más seguido que nadie en esta Tierra. Se trata de una estrategia de marketing de Adidas, que aprovecha cada noticia y cada momento importante en la carrera deportiva del jugador para lanzar una nueva edición y sacarle rédito al importante contrato que mantiene con la estrella, y aunque no se conocen cifras oficiales, según diferentes fuentes podría estar rondando los u$s 10 millones anuales.

La última vez fue en febrero de este año en ocasión de un partido por la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético Madrid. En ese momento se lanzaron los "Blue Blast Messi 16".

Ahora, aprovechando justamente la final del mismo torneo jugada el sábado pasado, y que terminó consagrando a los catalanes ante Alavés, salieron al mercado los nuevos adidas "Nemeziz 17+ 360 agility".

Se trata de un excéntrico modelo "acebrado" que hasta ayer, todavía no estaba disponible en la Argentina (se supone que lo estará a la brevedad), pero su costo en el exterior para la versión "sin cordones" es de u$s 320, mientras que la versión "con cordones" se cotiza en u$s 225. Este mismo modelo ya está en preventa en adidas de Chile, cuesta u$s 240, pero no está disponible "sin cordones".

Actualmente, en nuestro país, en el sitio oficial de adidas, todavía se vende el modelo (X 16.2) a $ 3000 (u$s 187), aunque se pueden conseguir otras variantes a menor costo

Según anunciaron desde la marca alemana "Este nuevo e innovador producto es diseñado con bandas 360 que ofrecen una sujeción inigualable para lograr movimientos explosivos". Y los define como "los botines perfectos para los jugadores creativos e impredecibles".

Messi en tanto comentó: "La disrupción es parte de mi juego. Un jugador debe intentar ejecutar movimientos que su oponente no esté esperando, y debe hacerlo lo más rápido posible. Para poder lograrlo, necesitas tener una completa confianza en tus botines y la flexibilidad para moverte y ajustarte fácilmente. Este diseño es perfecto para mi juego" dicen que dijo.

La idea de la firma era presentarlos en la final de Champions. En consecuencia, el próximo sábado, cuando Real Madrid enfrente a Juventus en Cardiff, y al no estar Messi ni Gareth Bale (otro de los principales embajadores de la empresa), el encargado de mostrar el nuevo producto será Lucas Vázquez, delantero del conjunto español.