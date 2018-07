LeBron a los Lakers por u$s 154 millones

LeBron James ha llegado a un acuerdo con Los Angeles Lakers para jugar en la franquicia angelina durante las próximas cuatro temporadas por u$s 154 millones, según lo anunció Klutch Sports Group, la agencia que representa al jugador. James cobrará u$s 35,6 millones en su primera temporada, u$s 37,4 millones en la segunda, u$s 39,2 millones en la tercera y u$s 41 millones en la cuarta. De 33 años de edad, la estrella de la NBA ha desarrollado toda su carrera en los Cleveland Cavaliers (en dos etapas distintas) y en los Miami Heat. Ha jugado nueve finales de la NBA y conseguido tres anillos de campeón (en las temporadas 2012, 2013 y 2016). En el plano individual, fue elegido cuatro veces como MVP de la tamporada regular y tres veces en una final.