Tres mayores goleadas a favor y en contra de Argentina en su historia mundialista

La selección argentina tiene motivos para ilusionarse de cara al Mundial de Rusia que comenzará en 15 días. Además de tener en sus filas a Messi y varias estrellas del fútbol europeo, ostenta memorables participaciones en la historia de la competencia.

Más allá de haber ganado el trofeo en 1978 y 1986, atesora el recuerdo de grandes actuaciones que terminaron en goleadas históricas. Sin embargo, en menor medida, tiene un registro de abultadas derrotas que también quedaron en la antología de los mundiales. A continuación, un repaso de estos partidos.

Goleadas a favor

A continuación, las tres mayores goleadas de la selección argentina en sus participaciones en mundiales.

- 6 a 0 a Serbia y Montenegro (2006)

El 16 de junio de 2006, Argentina disputaba su segundo encuentro en el grupo C frente a Serbia y Montenegro y coronaría una actuación de ensueño. La victoria terminaría siendo por 6 a 0, con dos goles de Hernán Crespo, uno de Esteban Cambiasso (uno de los mejores tantos de aquella edición), uno de Maxi Rodríguez, otro de Carlos Tévez y el restante de Lionel Messi, que debutaba en la competencia.

Crespo abrió la goleada. (Télam)

El equipo comandado entonces por José Pekerman avanzaría en primer lugar, pero perdería en cuartos de final contra Holanda por penales.

- 6 a 0 a Perú (1978)

Argentina, que era el país sede en aquel mundial, luchaba con Brasil por un lugar en la final. La segunda fase del torneo, que constaba de dos grupos de cuatro equipos (en lugar del actual duelo eliminatorio de las semifinales), encontraba en la zona B a la "Verdeamarelha" en primer lugar con 5 puntos y una buena diferencia de gol, que obligaba al conjunto de César Luis Menotti a ganarle a Perú por cuatro goles para llegar al encuentro final contra Holanda. La legitimidad de aquel triunfo se discute hasta hoy debido a las sospechas de presión del gobierno militar a la selección peruana.

Argentina necesitaba ganar por cuatro goles. (Captura)

Argentina terminaría goleando 6 a 0, con dos goles de Mario Kempes, dos de Leopoldo Luque, uno de Alberto Tarantini y otro de René Houseman. En la final, alzaría su primera copa del mundo tras vencer a Holanda por 3 a 1 en tiempo suplementario.

- 5 a 0 a Jamaica (1998)

En la fase de grupos del Mundial disputado en Francia, Argentina goleó en su segunda presentación a Jamaica por 5 a 0. Gabriel Batistuta, el máximo artillero argentino en la historia de los mundiales, anotó tres tantos, mientras que los otros dos fueron obra de Ariel Ortega.

Batistuta y Ortega, los artífices de la goleada. (Télam)

El equipo de Daniel Passarella se clasificaría con facilidad a octavos de final, pero, luego de superar a Inglaterra por penales, caería frente a Holanda con un gol agónico de Dennis Bergkamp en la instancia siguiente.

Otras goleadas a favor

La selección argentina dejó en la historia mundialista otros resultados rutilantes:

- 6 a 1 a EEUU (1930): se produjo en las semifinales del primer mundial, disputado en Uruguay. En esa misma edición registra un 6 a 3 sobre México en su segunda presentación. El combinado albiceleste sería subcampeón tras perder la final contra Uruguay.

- 4 a 0 a Grecia (1994): la actuación más recordada del Mundial de Estados Unidos 1994. También en aquella ocasión marcó tres goles Batistuta, mientras que el restante fue de Diego Maradona, su último festejo con la Selección.

Frente a Grecia, Maradona marcó su último gol con la Selección (FIFA)

- 4 a 1 a Haití (1974): en el último compromiso de la fase de grupos del Mundial de Alemania 1974, el combinado conducido por Vladislao Cap se impuso con dos goles de Héctor Yazalde, uno de René Houseman y otro de Rubén Ayala.

- 4 a 1 a Hungría (1982): un doblete de Maradona, un gol de Daniel Bertoni y otro de Osvaldo Ardiles le dieron el triunfo al equipo de Menotti frente al conjunto europeo, que venía de ganarle en su primera presentación por 10 a 1 a El Salvador, la mayor goleada de la historia de los mundiales.

- 4 a 1 a Corea del Sur (2010): en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica, el equipo de Maradona ganó con tres goles de Gonzalo Higuaín y un gol en contra de Park Chu Young.

Goleadas en contra

No todo fue color de rosa para la Argentina en sus participaciones mundialistas. Si bien no recibió muchas derrotas abultadas, sufrió tres goleadas históricas que marcaron hitos en la estructura de las selecciones.

- 6 a 1 contra Checoslovaquia (1958)

Tras 24 años de ausencias en mundiales, Argentina llegaba a Suecia con grandes expectativas luego de ganar la Copa América 1957 y con enormes estrellas del fútbol doméstico, como José Sanfilippo, Ángel Labruna, Amadeo Carrizo y Omar Corbatta. El conjunto conducido por Guillermo Stábile -que llevaba 18 años en el cargo y seis torneos continentales obtenidos- debía ganarle a Checoslovaquia, colista del grupo, para clasificarse a cuartos de final, pero la derrota sería humillante.

El "Desastre de Suecia" causó una crisis en el fútbol argentino. (Captura)

Aquel 6 a 1 en contra se recuerda con tristeza hasta hoy como "El desastre de Suecia" y constituye el peor tropezón de Argentina en su historia (empardada por la derrota de idéntico resultado contra Bolivia por Eliminatorias en 2009). Corbatta anotó de penal lo que era el 1-3, pero la goleada se consumó en los últimos 20 minutos y significó un antes y un después para el fútbol argentino.

"Cuando llegamos al país, después de la eliminación, el avión tuvo que aterrizar en una chacra de Monte Grande para que no nos mataran. Algunos periodistas argentinos que estaban en Suecia le habían pedido a la gente que nos fueran a buscar a la estación aérea con palos y piedras, había mucha bronca", confesó Carrizo años más tarde.

- 4 a 0 contra Holanda (1974)

Argentina volvía a un Mundial luego de ocho años, tras no poder clasificarse a México 1970. En la edición disputada en Alemania, el conjunto de Vladislao Cap avanzó a la segunda ronda, que consistía en dos grupos de cuatro equipos, cuyos respectivos punteros se enfrentarían en la final. No obstante, en su primer partido en esta instancia sufriría un duro revés frente a Holanda, el equipo sensación de la época: un lapidario 4 a 0 que pulverizó las expectativas argentinas.

Cruyff gambeteó al arquero y abrió el marcador. (Captura)

Johan Cruyff en dos oportunidades, Johannes Rep y Ruud Krol batieron el arco albiceleste. Argentina quedaría última en el grupo, lo que fue considerado un nuevo fracaso tras el "Desastre de Suecia", ocurrido 16 años antes. Un joven Menotti tomaría el mando del equipo tras el regreso e intentaría dotar de profesionalismo la estructura de la selección nacional, proceso que culminaría con la obtención del Mundial 1978. Otra goleada que marcó un antes y un después.

- 4 a 0 contra Alemania (2010)

A pesar de los irregulares resultados en las Eliminatorias, la selección argentina llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 como una de las candidatas, con todas las miradas puestas en Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, que deslumbraban en el fútbol europeo, y en Maradona, que era el entrenador. Tras un arrasador paso en fase de grupos y un claro triunfo sobre México en octavos de final, Alemania aparecía en el horizonte argentino.

Muller, autor del primer gol. (Reuters)

Aunque los germanos venían de golear 4 a 1 a Inglaterra -pese a un claro gol no cobrado a Lampard-, Maradona pidió "no comerse la mentira" de su inminente rival horas previas al choque por cuartos de final. Pero Alemania no tuvo piedad y goleó 4 a 0, con dos goles de Miroslav Klose, uno de Thomas Muller y otro de Arne Friedrich en una actuación totalmente aplastante. Maradona renunció a su cargo al regresar al país.