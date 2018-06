Las consultas para viajar a ver el choque con Francia crecieron 200%

En el marco de un emocionante Mundial signado por las sorpresas y partidos para el infarto, el próximo sábado desde las 11 de la mañana la selección nacional se enfrentará a su par de Francia buscando pasar a los cuartos de final.

El partido ha motivado en nuestro país que miles de personas se lancen a la búsqueda de ofertas de pasajes y alojamiento, y de acuerdo al sitio especializado Despegar.com, las consultas ya la tarde misma del dramático triunfo ante Nigeria crecieron en un 195% comparado con el día anterior con más de í6000 búsquedas!. "Y creemos que esta tendencia va a crecer con fuerza si se da una victoria contra Francia" revelaron a El Cronista desde la empresa.

En tanto que desde TTS Viajes, Sebastián Attadia, Gerente Comercial de Alianzas & Rewards de la agencia, informó que efectivamente recibieron un aumento en las consultas sobre disponibilidad de vuelos y alojamiento para Rusia. Agregando por otra parte que ya no tienen disponibilidad de entradas y alojamientos para las etapas finales de la Copa.

"Tuvimos algunas reservas para volar a Moscú, la tarifa ronda los $ 60.000. Se están arriesgando a no conseguir alojamiento y están viajando sin entradas" agregó Attadia.

Mientras, a 17.324 km de aquí, la "marea albiceleste", consistente en 30.000 argentinos que cuentan con el Fan ID y unos 5000 más en condición de "turistas", según fuentes de la Cancillería, ya comenzó a procurarse entradas y pasajes para trasladarse hasta Kazán, capital de Tartaristán (una de las veintiun repúblicas que componen Rusia), donde se encuentra el Arena Kazá perteneciente al club Rubin, y escenario del trascendental choque.

La forma más rápida de llegar hasta esa región es por avión en un vuelo que dura alrededor de 1 hora y media a un costo promedio de $ 3500 desde Moscú, distante a 793 kilómetros. Todas los formatos alternativos por tierra, como el tren, el micro o el auto compartido son menos costosas (no más de $ 500), pero el tiempo de travesía es muchísimo más extenso con un promedio de 11 horas de duración en todos los casos.

En lo que tiene que ver con los tickets, lo que está ocurriendo en muchos casos es que hinchas croatas y argentinos los están intercambiando sin costo teniendo en cuenta que buena cantidad de los europeos habían apostado a salir segundos en el Grupo D y jugar justamente en Kazán.

Mientras que los fanáticos sudamericanos habían hecho lo mismo en relación con Nizhni Nóvgorod (sede ahora del partido de octavos entre Croacia y Dinamarca), suponiendo que Argentina se iba a clasificar primera en su grupo.

Además de las entradas que se puedan conseguir en la reventa callejera, que venía oscilando entre los u$s 400 y los $ 1000 en primera ronda, las pocas localidades disponibles en los sitios de intercambio internacionales, como StubHub, se están cotizando en precios que van desde los$ 40.000 (u$s 1450)hasta los $ 200.000 (u$s 7300), dependiendo de la ubicación en la cancha.