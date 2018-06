Las cifras de un encuentro de lujo

- Inversión

El Mundial de Rusia será el más caro de la historia. Según datos del gobierno ruso, se invertirán en la competición unos u$s 11.800 millones. El gobierno de Vladimir Putin asignará u$s 6,7 mil millones al presupuesto, mientras que u$s 1,5 mil millones provendrán de gobiernos regionales y u$s 3,4 mil millones de empresas privadas. Los miles de millones fueron inyectados en nuevos estadios, en remodelación de los mismos, en infraestructura vial, aeropuertos, estaciones de tren, hotelería y demás servicios. El presupuesto inicial sufrió modificaciones en octubre y mayo del año pasado, por lo que analistas económicos externos a la organización estiman que el número final alcanzaría, fácilmente, los u$s 13.500 millones. Según cifras oficiales, la competición ya generó más de 220.000 empleos.

- Reintegro

Un reciente estudio del gobierno local, en conjunto con el comité organizador, asegura que los preparativos para el Mundial han contribuido con unos u$s 14.000 millones, o alrededor del 1% al Producto Interno Bruto (PIB) ruso en los últimos cinco años. Y teniendo en cuenta el efecto a largo plazo, el documento estima que la suma final podría alcanzar los u$s 30.000 millones en el periodo 2013-2023.

Emil Martirosian, profesor del Departamento de Managment del Instituto de Negocios de RANEPA, advierte que el crecimiento del PBI, gracias a la influencia de la competición, podría crecer entre un 4 y 5%. "Este tipo de competición significa un gran impulso para la economía del país. El impacto directo en la economía rusa se verá reflejado en la inversión en infraestructura y servicios, en el potencial crecimiento del turismo, y alentará el consumo del deporte y sus bienes. Se suman los gastos de los fanáticos en hoteles, restaurantes, shoppings y demás actividades. Y que Rusia quedará preparado para albergar cualquier competencia internacional. Tenemos que entender que habrá vida después del mundial, y que será más grande", describe Martirosian al Cronista Comercial. ¿Es buen negocio organizar una Copa del Mundo? "Sí. Al margen del efecto a corto plazo, hay un impulso a largo plazo con la llegada de inversiones extranjeras en infraestructura y servicios. El interés de la gente por el deporte es cada vez más grande, y eso genera un efecto positivo en los inversores", asegura Martirosian.

- Tickets

Desde el inicio de las ventas en septiembre de 2017, se han asignado 2,5 millones de entradas a fanáticos de todo el mundo, según FIFA. La demanda internacional asciende a 53%, en su mayoría proveniente de América latina. Y la Argentina fue el séptimo país que más recibió: 44.882. Los precios de los tickets van desde los u$s 110 (Categoría 3 en zona de grupos) a u$s 1100 (Categoría 1 en la final). La FIFA estima que la cantidad de fanáticos en los estadios (serán 12 con capacidad total para 550.000 personas sentadas) alcanzará los 3 millones.

Los partidos de Argentina son de los más demandados. El debut frente a Islandia se agotó antes que la final. Los precios de reventa para los partidos de zona de grupos de la selección no bajan de los u$s 500, aunque muchos argentinos esperan que en Rusia los precios se reduzcan considerablemente, teniendo en cuenta que los residentes pagaron esos tickets solo u$s 40.

- Turistas

"Esperamos que nos visiten alrededor de 500.000 turistas extranjeros durante el Mundial", aseguró el director general del comité organizador local, Alexei Sorokin. Un tercio de los 1.5 millones que la Agencia Federal de Turismo de Rusia (Rosturism) arriesgó a inicios del año. Players del sector aseguran que el número de turistas no superará el medio millón debido "a la mala imagen política" de Rusia en occidente y, sobre todo, a los precios inflados de la hotelería. La Rosturism multó a decenas de alojamientos que aumentaron hasta el 5000% sus tarifas, mientras que la Agencia de Derecho al Consumidor (Rospotrebnadzor) registró 561 casos de sobrevaloración de precios en hoteles de ciudades que albergaran partidos de la copa. En el centro de Moscú, donde ya hay más de un 95 por ciento de ocupación, una cama en un hostel arranca en los u$s 50. Una buena: habrá 500 trenes gratis para movilizarse en el país para hinchas con entradas.

- Televidentes

El Mundial de fútbol es el evento deportivo más visto del mundo. El certamen en Brasil 2014 fue visto por más de 3200 millones de personas (la final tuvo picos de 1 millón), y se espera que está nueva edición alcance los 3500 millones. Según Chicago Tribune, los contratos televisivos más jugosos fueron firmados con Telemundo y Fox (para Estados Unidos) y con Bein Sports, que le permitieron a la FIFA alcanzar una recaudación récord de u$s 3000 millones, solo en televisación. En la Argentina los partidos se verán en TV Pública, Telefe, DirecTV y TyC Sports (será obligatorio contar con servicio de cable). La novedad será el debut de la tecnología 4K, que DirecTV la ofrecerá en un paquete desde $ 1430 mensuales.

- Sponsors

Detrás de las cadenas de televisión, los sponsors son los que ingresan más dinero a las arcas a la FIFA. No obstante, salpicada por los casos de corrupción, la FIFA perdió terreno en el mercado y hoy, a días del inicio del torneo, está lejos de llenar el tablero de patrocinadores disponibles, cuando en 2014 se había llenado seis meses antes del mundial. Para tapar los huecos que dejaron Sony y Emirates de sus principales sponsors, la FIFA buscó en el mercado oriental y sumó a Wanda (China), Gazprom (Rusia) y Qatar Airways (Qatar). También incorporó a Hisense (China), Mengniu (China) y Vivo (China) como sponsors exclusivos del Mundial. Y a Yadea (China), Rostelecom (Rusia), Alfa Bank (Rusia), Alrosa (Rusia) y Russian Railways (Rusia), como patrocinadores regionales del torneo. Según el último reporte financiero de FIFA, la institución "está en camino de superar su presupuesto de cuatro años de u$s 1450 millones".