Lanzan concurso para la frase del bus Mundialista

Hyundai, sponsor de la FIFA, anunció el lanzamiento de la ya tradicional competencia "Be There With Hyundai" en este caso para el Mundial de Rusia. Por medio de esta competencia, se invita a los aficionados al fútbol a presentar las frases que representarán a cada una de las 32 selecciones nacionales que competirán en la Copa. La misma tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2018, y en abril se revelarán tres finalistas por equipo y luego se iniciará una nueva ronda de votación en línea para determinar los 32 ganadores individuales. Las frases ganadoras aparecerán en cada uno de los autobuses utilizados por las selecciones. Para participar se deberá inscribir la frase en el sitio oficial www.fifa.com/betherewithhyundai