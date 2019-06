La nueva "grieta": los jóvenes prefieren la Copa América por sobre una Copa Libertadores

A días del inicio de la Copa América, Quilmes y la consultora Management & Fit realizaron un estudio para evaluar cómo es el estado de ánimo de los argentinos respecto a la selección nacional.

La muestra del estudio fue de 1200 casos, hombres y mujeres, de edad amplia y representativa del total del país.

Entre los resultados se destaca que un 86% de los encuestados declara estar al tanto de la Copa América, siendo este torneo una nueva oportunidad para que el equipo masculino festeje en Brasil después de 26 años sin ganar una Copa.

Cuando se preguntó a la gente si prefieren a su club campeón de la Copa Libertadores o a la selección levantando la Copa América, el 50% eligió a la selección y la otra mitad elige a sus clubes.

Al momento de responder por qué sienten identificación con la selección, los motivos que surgen no tienen tanto que ver con el fútbol sino con que la camiseta representa al país. En este sentido lo llamativo sería que sólo un 10% siente empatía con los jugadores.

Por otro lado, las personas que muestran un bajo nivel de identificación con la selección, lo atribuyen a diferentes puntos: 28% ve al fútbol como un negocio, el 18% por los jugadores actuales, 14% por el sistema de juego, 11% por los malos resultados de los últimos tiempos y "otros" con menor porcentaje.

Pero no todo es tan dramático. Analizando con mayor detalle, se encuentra una tendencia positiva en las nuevas generaciones: en el grupo de individuos que nunca vio campeón a la Argentina (segmento entre 18 y 35 años) aparece un mayor grado de empatía, el 63% apoya a la selección por sobre sus clubes. Mientras que el segmento mayor a 35 mantienen la tendencia dividida entre club y selección.

Otra muestra de optimismo aparece al responder sobre el posible desempeño de la selección en la Copa América. Sólo un 31% vea la selección campeona, pero en el segmento joven la expectativa crece en 10 puntos.

Este mismo grupo sub 35 es el que muestra mayor reconocimiento e imagen positiva hacia Messi, superando por 10 puntos al grupo mayor a 35, que creció viendo a figuras como Diego Maradona.

En relación con el fútbol femenino, el 70% de los encuestados menores de 35 años tiene una buena imagen. Al respecto, el sociólogo e investigador Pablo Alabarces explica que "la encuesta por un lado concreta en datos algo que sabíamos hace tiempo, que es que la ilusión de toda una sociedad detrás de la selección argentina, o de lo que fuera, pero especialmente de la selección, es una pretensión marketinera y publicitaria pero para nada real".

Y añade: "Pero al mismo tiempo presenta otro dato y es que eso se está modificando. Esto es, que aquello respecto de esta pérdida de lazo afectivo entre la sociedad futbolera y la selección podría estar transformándose con dos cortes: uno generacional y otro de género. Por un lado, esas expectativas son reales y aparecen en las nuevas generaciones ya no son tan 'maradonianas'. Es decir educadas en el culto a Maradona pero no sometidas a ese culto. Y por otro lado, aparece la selección femenina donde la relación sí es puramente afectiva, a las cuales no se les pueden adjudicar intenciones mercantiles que sí en cambio se les adjudican a los jugadores de la masculina".