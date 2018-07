La millonaria Inglaterra va por un lugar en las semifinales ante Suecia

La selección de Inglaterra, cuya cotización asciende a 874 millones de euros, se mide con su par de Suecia, de € 116 millones, por los Cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El partido, que se disputará en el Samara Arena, comenzará a las 11 hora argentina, y representará el tercer duelo mundialista.

En el primer duelo argentino, ingleses y suecos empataron 1 a 1 en la Copa del Mundo de Corea Japón 2002-

En el segundo encuentro, en el mundial de Alemania 2006, igualaron 2 a 2.

Pese a ser el primero en fase Eliminatoria, el historial general es parejo: Tras 23 partidos disputados, hubo 7 triunfos por equipo y 9 empates.

Otros datos a tener en cuenta

-Suecia no consigue encadenar tres vallas invictas seguidas en una Copa del Mundo desde ña Copa del Mundo de Alemania 1974: 0-0 vs Bulgaria, 0-0 vs Holanda y 3-0 vs Uruguay.

-Inglaterra, en tanto, es uno de los equipos más goleadores de Rusia 2018, con 9 gritos, siendo además el que más penales tuvo a su favor (3), el segundo en cuanto a faltas recibidas (61) y el de mayor número de offside (11).

Jugadores a seguir