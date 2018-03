La llegada de patrocinadores a los Juegos de Río 2016 se complica por la crisis brasileña

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como casi todos los grandes eventos deportivos, deben conseguir patrocinadores privados. Es que además encontrar fondos públicos en un país que vive en plena recesión económica resulta una misión prácticamente imposible.

Sin embargo, mientras en Londres 2012, los 32 patrocinadores que se unieron a esa justa olímpica dejaron unos u$s 1100 millones, para Río 2016 el panorama no luce tan alentador. Aunque en 2013, Renato Ciuchini, director comercial de los Juegos, aseguraba que su meta era generar entre u$s 1300 y u$s 1500 millones en ingresos por este rubro, a unos meses de que inicien las actividades (el 5 de agosto), apenas cuentan con 27 sponsors, de entre los cuales, 11 son del Comité Olímpico Internacional, y 10 dan apoyo en "especies". Nissan, por ejemplo, ha optado por suministrar 150 vehículos que acompañarán el recorrido de la antorcha; así como la cadena local de centros comerciales Aliansce donará sus estacionamientos a cambio de que en los mismos se pueda exhibir su mercancía.

Y mientras aún se espera conseguir unos 10 patrocinadores más, el panorama económico en Brasil sigue siendo desalentador, con el Real, la moneda de Brasil que ha caído 43% en los últimos 18 meses.

Los Juegos Olímpicos son el segundo evento deportivo más importante del planeta, sólo por detrás del Mundial de Fútbol. Una vitrina en la que las marcas siempre quieren figurar debido al alcance internacional que tiene.

Entre los principales esponsors del evento se encuentran Coca Cola, Bridgstone, Omega, General Electric, Panasonic, Samsung, Visa, Procter & Gamble, McDonald’s, Claro, Nissan, y Bradesco.

Entradas vendidas

Hace pocos días, el comité organizador de los Juegos anunció que ya se han vendido 2,75 millones de las entradas disponibles, lo que supone un éxito del 74% del objetivo de ventas que se marcó en un principio.En este sentido, el director de Comunicación del Comité Organizador Río 2016, Mario Andrada, expresó su satisfacción por el exitoso ritmo de venta de las entradas que se llevan vendidas hasta el momento.Entre los deportes más demandados se destacan el fútbol, el básquet, el voley y el atletismo, cuyos tickets están prácticamente agotados.