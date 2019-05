La icónica revista Sports Illustrated se vendió en u$s 110 millones

Sports Illustrated, durante mucho tiempo una de las perlas más preciadas del mundo editorial, fue vendida por u$s 110 millones a Authentic Brands, que buscará monetizar la adquisición otorgando licencias con el icónico nombre.



Los actuales propietarios, el grupo Meredith Corp., se despojó de la revista como parte de un esfuerzo por vender títulos de Time Inc. que no encajan con sus otras publicaciones, según destaca la agencia Bloomberg.

De todas formas, Meredith continuará publicando la revista impresa Sports Illustrated y administrará su sitio web durante al menos dos años.

También supervisará la publicidad, los videos y las redes sociales de la marca.

Entretanto, Authentic Brands buscará acuerdos de licencia que puedan utilizar la marca Sports Illustrated en todo, desde bienes de consumo hasta servicios de apuestas deportivas.



"El buen nombre de Sports Illustrated y su feroz dedicación hicieron que la marca se convirtiera en líder en términos de estilo de vida y entretenimiento", dijo el director ejecutivo de Authentic Brands, Jamie Salter, en un comunicado.

Al igual que otras publicaciones impresas, Sports Illustrated perdió brillo y esencia en la nueva era del periodismo digital.

Las revistas deportivas se enfrentan a una fuerte competencia por parte de varias empresas digitales como Bleacher Report, SB Nation, Athletic, Deadspin y Ringer. En este mismo contexto, la revista de ESPN también anunció este año que ya no publicaría ediciones impresas.

Aun así, Sports Illustrated todavía llega a 175 millones de consumidores estadounidenses cada mes, según Meredith.

El medio, que fue fundado en el año 1954, se hizo famoso no sólo gracias a impactantes notas con los deportistas más famosos, como Michael Jordan (57 tapas) Muhammad Ali (38); LeBron James (25); o Tiger Woods (24); sino también debido a un especial anual con las modelos más impactantes luciendo diminutos bikinis

La compañía Meredith había adquirido el título en el año 2018 cuando compró Time Inc. en u$s 2800 millones. Y posteriormente procedió a agregar Time, Fortune y ahora Sports Illustrated a su portfolio.