La ‘droga de Sharapova’ se consigueen la web y por menos de u$s 15

Conocida desde hace años en el mundo del deporte, la miladronate se transformó de golpe en ‘la droga del momento’ para el mundo entero.



La tenista rusa Maria Sharapova admitió que dio positivo en un control antidoping que se le realizó durante el Abierto de Australia, y la noticia se hizo escuchar en todo el mundo. Si bien a partir de allí muchos conocen la existencia de la miladrona (o Meldonium, tal como se la conoce comercialmente), lo cierto es que este producto es tan común que hasta se la comercializa en la web.



Prohibido en muchas partes del mundo, en varios sitios de Internet se lo puede conseguir sin ningún tipo de inconvenientes y por menos de 15 dólares.



La mayoría de los sitios de venta son lituanos y esto no es casual. La miladronate se creó en la ex Unión Soviética en los años 70, y siempre fue muy consumida por sus deportistas. Su efecto es tan efectivo que se la conoce principalmente por su capacidad para superar enfermedades y afecciones varias.



También se las puede conseguir en el gigante de venta online Alibabá, que las ofrece en diferentes versiones.

Por ejemplo, allí aparecen ofertas incluso para comprar esta droga en polvo y por kilo, por el que se piden 31 dólares. Este vendedor no acepta ofertas inferiores a ese peso.



Los laboratorios chinos suelen no estar habilitados para operar y durante años ofrecieron este producto, que nunca fue de gran calidad, por lo que muchos de los deportistas de la ex USSR que no contaban con dinero suficiente para llegar a los de mejores características. Esto llevó a que mucho de ellos fueran descubiertos con total facilidad por los controles anti dóping.



Por lo general, las cápsulas que se comercializan en la web pueden ser de 250 o de 500 miligramos, y el precio se mueve entre los $ 14,75 y un máximo de u$s 145 en el caso de que se opte por cajas con 180 unidades.



En todos los casos se prometen entregas en no más de 10 días, y hasta se los pude pagar cómodamente con tarjeta de crédito y en cuotas. Al ser Rusia y algunos de los países que conformaron la Unión Soviética los principales fabricantes y consumidores de este producto, lo más común es que el medicamento se envíe con un prospecto escrito en ruso, por lo que para el consumidor se le puede hacer imposible definir las características del producto como efectos secundarios, contraindicaciones y hasta el objetivo de la toma.



Sharapova reconoció que había ingerido esa sustancia y dijo que la tomaba hacía una década, aunque sólo desde comienzos de este año fue prohibida en el deporte. Sus defensores afirman que previene el infarto cardíaco y la isquemia cerebral, mejora la circulación, incrementa la fortaleza física y hasta aumenta el vigor sexual.