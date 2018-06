La derrota contra Croacia, la cuarta más abultada en la historia de la Argentina en mundiales

El humillante 3 a 0 de Croacia no sólo dejó a la Argentina al borde de la eliminación, sino que además constituye la cuarta derrota más abultada en su historia mundialista desde la primera edición de 1930.

6 a 1 contra Checoslovaquia (1958)

La caída más amplia es la dolorosa goleada 6 a 1 frente a Checoslovaquia en la copa de Suecia 1958. El equipo contaba con las estrellas del fútbol argentino como José Sanfilippo, Amadeo Carrizo y Omar Corbatta.

La derrota se recuerda con tristeza hasta hoy como "El desastre de Suecia" y constituye el peor tropezón de Argentina en su historia (empardada por la derrota de idéntico resultado contra Bolivia por Eliminatorias en 2009). Corbatta anotó de penal lo que era el 1-3, pero la goleada se consumó en los últimos 20 minutos y significó un antes y un después para el fútbol argentino.

"Cuando llegamos al país, después de la eliminación, el avión tuvo que aterrizar en una chacra de Monte Grande para que no nos mataran. Algunos periodistas argentinos que estaban en Suecia le habían pedido a la gente que nos fueran a buscar a la estación aérea con palos y piedras, había mucha bronca", confesó Carrizo años más tarde.

4 a 0 contra Holanda (1974)

Argentina volvía a un Mundial luego de ocho años, tras no poder clasificarse a México 1970. En la edición disputada en Alemania, el conjunto de Vladislao Cap avanzó a la segunda ronda, que consistía en dos grupos de cuatro equipos, cuyos respectivos punteros se enfrentarían en la final. No obstante, en su primer partido en esta instancia sufriría un duro revés frente a Holanda, el equipo sensación de la época: un lapidario 4 a 0 que pulverizó las expectativas argentinas.

Johan Cruyff en dos oportunidades, Johannes Rep y Ruud Krol batieron el arco albiceleste. Argentina quedaría última en el grupo, lo que fue considerado un nuevo fracaso tras el "Desastre de Suecia", ocurrido 16 años antes. Un joven Menotti tomaría el mando del equipo tras el regreso e intentaría dotar de profesionalismo la estructura de la selección nacional, proceso que culminaría con la obtención del Mundial 1978. Otra goleada que marcó un antes y un después.

4 a 0 contra Alemania (2010)

A pesar de los irregulares resultados en las Eliminatorias, la selección argentina llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 como una de las candidatas, con todas las miradas puestas en Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, que deslumbraban en el fútbol europeo, y en Maradona, que era el entrenador. Tras un arrasador paso en fase de grupos y un claro triunfo sobre México en octavos de final, Alemania aparecía en el horizonte argentino.

Aunque los germanos venían de golear 4 a 1 a Inglaterra -pese a un claro gol no cobrado a Lampard-, Maradona pidió "no comerse la mentira" de su inminente rival horas previas al choque por cuartos de final. Pero Alemania no tuvo piedad y goleó 4 a 0, con dos goles de Miroslav Klose, uno de Thomas Muller y otro de Arne Friedrich en una actuación totalmente aplastante. Maradona renunció a su cargo al regresar al país.