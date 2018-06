La carta de Manuel Lanzini tras quedar afuera del Mundial por una grave lesión

Tras la lesión que lo dejó a las puertas del Mundial, Manuel Lanzini, rompió el silencio, con el plantel de Jorge Sampaoli ya en vuelo hacia Moscú, y contó desde su cuenta en Instagram cómo vive el duro momento más duro de su carrera y agradeció todas las muestras de cariño.

"Esta publicación es para decirles que más allá del sufrimiento y dolor que siento por lo que me pasó, por estar tan cerca de cumplir el sueño que tanto soñé de chico que era jugar un mundial, a no poder hacerlo. Más allá de todo esto, estoy muy agradecido a ustedes de haberme mandando tan lindos mensajes de apoyo, de cariño y de buenas energías. Agradecer a mi familia que siempre ven un lado positivo a esto y eso me hace muy bien y por contenerme", escribió Lanzini.

Y agregó: "Quiero agradecer también a mis compañeros que se encargaron de hacer todo lo posible para que me sienta bien y que no pase un día tan doloroso. Mandarles también muchas fuerzas y que ojalá puedan lograr el objetivo se planteó desde un principio. Todos juntos por un sueño".

Por último, añadió: "Y a ustedes les vuelvo a repetir GRACIAS su apoyo me llegó, así que ahora en pensar en una buena recuperación y ponerme bien para lo que se me viene de mi carrera".

La grave lesión de Lanzini se produjo durante la primera parte del entrenamiento del viernes en Barcelona, cuando hizo un mal movimiento al querer girar en un ejercicio. El volante de 25 años se perfilaba como titular para el debut de la Argentina en el Mundial ante Islandia.

En su lugar, Jorge Sampaoli convocó al volante de River, Enzo Pérez, quien ya se encuentra en viaje hacia Rusia.