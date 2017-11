La "Liga de la Justicia" es otro gran fracaso de taquilla para DC y Warner

El fin de semana pasado fue el turno del estreno de "Liga de la Justicia" a nivel mundial. En los meses previos a su debut se especulaba que la nueva cinta de DC podría abrir con datos de taquilla en torno a los u$s 150 millones, situándose en unas cifras similares o superiores a lo obtenido por otras películas del estudio como "Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia" o "Escuadrón Suicida".

Como era de esperarse, el filme se quedó con el primer puesto, sin embargo, las previsiones de la industria erraron por bastante, ya que "Liga de la Justicia" terminó recaudando unos u$s 96 millones durante su primer fin de semana, y convirtiéndose en el peor estreno de una película de DC en Estados Unidos. A pesar de ser una cifra mucho más que estimable, el estudio tenía muchas más expectativas puestas sobre su funcionamiento, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una gran apuesta que de producción costó al menos u$s 300 millones, una suma que no se alcanzó ni siquiera sumando la recaudación internacional, que asciende a u$s 185 millones. En China, recaudó u$s 51 millones, siendo el segundo mejor estreno de una película de Warner Bros en el país asiático por debajo de "Batman vs. Superman".

El dinero recaudado supone que "Liga de la Justicia" debutó con u$s 111 millones menos respecto a los u$s 207 millones que "Los Vengadores" de Marvel embolsó en 2012 (costó un poco más de u$s 200 millones) y u$s 70 millones por debajo de los u$s 166 millones de "Batman vs. Superman".

De todas formas, de momento es pronto para sacar conclusiones sobre su éxito o fracaso a futuro, según explican en el sitio especializado eCartelera, pero si la película muestra una caída similar a la de "Batman vs. Superman" en su segunda semana y si el mercado internacional se estanca, va a tener complicada la recuperación de su presupuesto y la obtención de ganancias.

En tanto, a pesar de verse afectada por el estreno de "Liga de la Justicia" y caer un 62% respecto a la anterior semana, "Thor: Ragnarok" se mantiene en tercera posición en la taquilla sumando otros u$s 21 millones a su recaudación. En total, suma ya u$s 247 millones en Estados Unidos y 738 a nivel mundial, lo que sin duda muestra a las claras que para Disney y su Universo Cinematográfico Marvel las cosas parecen ir mucho mejor que para Warner con su Universo extendido DC.

En las salas argentinas fue un éxito de público

Desde su estreno en Argentina, en los cuatro días normales de la semana cinematográfica "Liga de la Justicia" logró sumar 300.933 espectadores, según informa el sitio cinesargentinos.com en base a datos de la consultora Ultracine.

Las cifras fueron "empujadas" por el lunes feriado ya que el domingo tuvo las ventas habituales de un sábado. Seguramente, incluyendo las ventas de martes y miércoles, el filme termine cerca del medio millón de espectadores para su primera semana, lo cual es muy bueno para esta época del año. En el segundo lugar se mantuvo "Asesinato en el expreso de Oriente", con 60.250 personas y al tercero bajó "Thor: Ragnarok" con 51.406. Fueron a los cines 507.000 espectadores, un 50% más que el fin de semana anterior, un 12% más que el año pasado y un 5% mejor que en 2015.