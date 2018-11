La Libertadores hace historia en las ganancias

La Copa Libertadores no sólo pasará a la historia por la inédita definición entre River y Boca, sino también por ser la competencia que más asistencia tuvo en los estadios, marcando un récord de 3.500.000 (sin contar la finalísima del próximo sábado), esto es un promedio de 23.000 personas por partido, una cifra que supera a los números del torneo de 2017, que no llegó a los 3.100.000 asistentes.

De esta forma, el torneo regional tuvo un incremento del 15%, en cantidad de espectadores que fueron a las canchas durante los 155 partidos jugados hasta ahora (falta el 156) por los 47 equipos participantes.

Pero no fue este el único récord de la edición 2018. Con casi u$s 49 millones de recaudación desde sus etapas iniciales hasta la fecha, el principal certamen sudamericano también rompió la marca de taquilla del año pasado, que había sido de u$s 42,6 millones.

En este aspecto, siempre según datos aportados por la Conmebol, se registró un repunte del 16,8%, sobre el total de asistentes en los estadios.

Además, y en un terreno más vinculado con lo deportivo, en esta Libertadores, la última con definición final de dos partidos, se tuvo la participación récord de 17 campeones de los 25 que estamparon su nombre en las placas del trofeo más deseado del continente.

La Final Única de la Copa Libertadores 2019 se llevará a cabo en Santiago de Chile, mientras que la disputa de la final de la Sudamericana de ese mismo año también en un partido único, se jugará en Lima, Perú.

La Conmebol también presentó las medallas para los finalistas de esta Copa. El campeón se llevará una medalla de 60 milímetros de diámetro y 4 de espesor, bañada en oro de 24 kilates y una cinta impresa sublimada especial, con peso un total de 104 gramos. Mientras que el subcampeón recibirá una medalla plateada de la misma medida y totalmente cromada.