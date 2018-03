La FIFA suspendió la financiación de la Conmebol y Concacaf

La FIFA informó ayer que suspendió la financiación de las dos confederaciones de fútbol de América, la Conmebol y la Concacaf, entidades duramente golpeadas por una trama de sobornos y corrupción que estalló el año pasado.

En el caso de la Conmebol, que se ocupa de Sudamérica, se trata de fondos para programas específicos que la organización lleva adelante con las asociaciones nacionales, por lo que el bloqueo no afecta el funcionamiento de la entidad ni los torneos que organiza, informó una fuente a Reuters. La decisión de congelar los fondos fue de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA y engloba u$s 2.3 millones que debía enviar el organismo. En tanto, una fuente cercana a la Concacaf dijo que no han recibido u$s 10 millones en pagos de la FIFA, incluidos ingresos esperados por la Copa del Mundo