Kobe Bryant bate en su despedida el récord mundial de venta de merchandising

El miércoles por la noche Kobe Bryant, el jugador de los Lakers de Los Angeles, jugó su último partido ante Utah Jazz como profesional de la NBA. Además de anotar 60 puntos para darle la victoria a su equipo, rompió un récord mundial de ventas de merchandising en un estadio.

Según un informe realizado por ESPN, durante el partido en el que Bryant se despidió, el Staples Center, recinto donde juega de local su equipo, vendió más de u$s 1,2 millón dólares en productos vinculados al jugador, como camisetas, buzos, gorras, muñequeras, y todo tipo de recuerdos.

Esta cifra representa un nuevo récord mundial en ventas en una arena o estadio. La marca anterior estaba en manos de la legendaria banda británica Led Zeppelin, quienes en 2007 vendieron un millón de dólares en productos en el O2 de Londres, al juntarse en público después de tres décadas.

Datos de AEG (que administra el Staples center) señalan que el promedio de gasto por persona en merchandising en cualquier evento deportivo o musical es de u$s 61. En el juego de Kobe el promedio fue de u$s 230, según releva el sitio especializado Merca2.0

Aunque los precios estaban "un poco altos", la gente no dejó de consumir. La mayoría de las gorras, que prácticamente se agotaron, costaban u$s 72.

Además, había a la venta 8 sombreros de piel de serpiente y cordero con incrustaciones de oro que costaban u$s 38.024, y otros ocho sombreros de cachemira con cinco diamantes a un costo de u$s 24.000. De los 16 que estaban a la venta, únicamente tres quedaron sin vender.

Hacia el final de la noche, Sean Ryan, vicepresidente de AEG, aseguró que los pins, monedas y camisetas se habían agotado. Todas las camisetas con textura de "piel de serpiente", que costaban u$s 424 cada una y una edición limitada de la camiseta de Kobe Bryant de las que se hicieron únicamente 248 unidades se vendieron por u$s 824 cada una.

Por último, se vendían 24 chaquetas de cuero con cristales de Swarovski que costaban u$s 5824 cada uno, de los que se vendieron 21.

El retiro del jugador, luego de veinte años de carrera, se convirtió en un evento comercial impresionante. Hizo una gira de despedida y atrajo aficionados a decenas de estadios. Marcas como Nike hicieron campañas a su alrededor y muchas celebridades se dieron cita en el último partido. Los tickets para acceder al histórico evento se vendieron con varios días de anticipación, y el rango de precios iba de los u$s 700 hasta los impresionantes u$s 27.500, al pie de la cancha.

Al final del encuentro, Bryant habló y agradeció a los fans por su apoyo y se despidió con la frase "Mamba Out", haciendo alusión a su apodo "Black Mamba". Minutos comenzaron a venderse camisetas con esa leyenda en su sitio oficial a un precio de u$s 25.

Bryant también se llevó un presente por parte de los Lakers: un anillo con cinco diamantes grandes (uno por cada título) y otros 20 más pequeños (por cada una de sus temporadas) Con su actuación del miércoles, el escolta nacido en Filadelfia se retiró con una marca de 33.524 puntos, sólo fue superada por los ex pivotes Kareem Abdul-Jabbar (38.876) y Karl Malone (36.928).