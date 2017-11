Jaguares: una nueva era comienza con la llegada de Mario Ledesma

La designación de Mario Ledesma como Head Coach de Jaguares marcará el inicio de una nueva etapa de la franquicia argentina en el Super Rugby. Este período venidero mantendrá la dirección elegida por la Unión Argentina de Rugby en 2016, pero contará con distintos valores agregados.

La presencia de Ledesma es una de ellas. No solo por la figura de un jugador histórico de Los Pumas, sino por su vasto currículum en distintos staffs de primer nivel mundial. En referencia al juego, el hombre surgido en Curupaytí evitó hacer un diagnóstico de lo exhibido por el equipo en estos dos años de competencia, pero sí hizo hincapié en tres ejes que impulsará durante su conducción: las destrezas, el profesionalismo full-time y la identificación.

Sobre el primer ítem, el ex hooker remarcó: "Las destrezas son lo interesante, más allá de cualquier sistema ofensivo o defensivo. La clave es que generemos buenos hábitos, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera de él en cada situación".

El segundo enfoque, que apunta a un riguroso compromiso profesional por parte de los protagonistas, también será esencial para la estructura del nuevo staff. "Ser profesional no es cobrar nada más. Profesional es el tipo que el lunes va a estar mirando su partido, diciendo mi laburo era éste y lo hice o no; que el martes va a estar mirando su entrenamiento, y el jueves, lo mismo. Me parece que el aprendizaje pasa por ahí", argumentó el entrenador de 44 años.

La incorporación de Nicolás Fernández Miranda como asistente servirá, entre muchos otros factores, para seguir fortaleciendo el tercer aspecto: la identificación de los players con la franquicia. Es que, más allá de sus reconocimientos deportivos con Hindú, el club más exitoso de los últimos tiempos, quienes conocen su manera de trabajar destacan la pasión y el sentimiento de pertenencia para vivir el deporte. "Jaguares es la resultante del rugby argentino. Nuestro desafío es que el equipo lo sienta así, porque representa a cada uno de sus clubes, desde que empezaron a jugar al rugby", explicó el ex medio-scrum al respecto.

Martín Gaitán será el único integrante del cuerpo técnico anterior que mantendrá su puesto. Al igual que Fernández Miranda, el entrerriano se desempeñará como asistente. "De mi parte, voy a intentar aportar la experiencia sumada hasta ahora en la competición, con todas las cosas buenas que hemos aprendido, para que todos tengamos una nueva base desde donde comenzar a transitar la próxima temporada", dijo.

José Pellicena, en cambio, se hará cargo de Los Pumitas, mientras que el futuro de Raúl Pérez todavía no fue definido oficialmente. A cargo de la preparación física estará Alex Ross, quien ya cuenta con cierto rodaje en la órbita albiceleste.

El board de Jaguares no presentará cambios: Fernando Rizzi, Jaime Barba y Marcelo Rodríguez seguirán adelante con la gestión institucional. "Encontramos la síntesis de lo que necesitamos para seguir desarrollando y creciendo en el Super Rugby. Son hombres de rugby, formados en nuestros clubes, que también han adquirido experiencia internacional tanto como jugadores y entrenadores", amplió Rizzi sobre la elección, que estuvo aprobada por el trío, junto a la gerencia General y el Consejo Directivo de la Unión.

Tampoco habrá modificaciones en torno a los escenarios. El estadio de Vélez Sarsfield será la casa del elenco argentino, mientras que los entrenamientos se llevarán adelante en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, ubicado en el partido de San Fernando.

Eje argentino

Desde su aparición, en 2016, Jaguares cobró un rol protagónico dentro del esqueleto de la UAR. Es que la franquicia representa, ni más ni menos, el ala profesional del rugby argentino. "El plantel de Jaguares tiene que estar definido por el entrenador de Los Pumas. Y nuestro desafío es entregarle esos jugadores que él nos da, en perfecto estado, en junio", sentenció Ledesma acerca de sus metas al frente del equipo.

Incluso, el flamante Head Coach dedicó algunos comentarios sobre la cláusula que no les permite estar a disposición de Daniel Hourcade a aquellos jugadores que se desempeñan en el exterior. "Es parte del profesionalismo. Hay una institución madre y hay un nivel jerárquico. La posición de la UAR es una, y nosotros respetamos esa posición", consideró.

Otro de los combinados que puede proveerle rugbiers, es Argentina XV. "Si hacemos bien la elección de los jugadores o del equipo que va a conformar Jaguares, no deberíamos ir a buscar tanto en Argentina XV. Pero siempre tenés buenas sorpresas", analizó el ex primera línea.

Futuro

No bien finalicen los compromisos correspondientes a la ventana de noviembre, el nuevo staff de Jaguares iniciará las tareas e impulsará su impronta desde lo físico. "Ellos se van a ir con un programa de lo que tienen que hacer en esas vacaciones para llegar bien al primer entrenamiento con Jaguares", ahondó Ledesma.

"El tema es cómo uno recupera y cómo optimiza este tipo de cosas: prevención de lesiones, organizada por kinesiólogos y preparadores físicos, y la recuperación después de cada entrenamiento. Son obligatorias. Si queremos mejorar, el compromiso pasa por ahí", prosiguió.

Y, en referencia a las competencias del hemisferio norte, completó: "El desgaste es obvio, es durísimo y se corre mucho más que en el rugby europeo. Las aceleraciones son mucho mayores, que también generan desgaste. Están los viajes, los diferentes cambios de horarios, y demás. Pero, después, está en cómo lo manejamos y cómo lo optimizamos en la semana para que el jugador llegue bien al partido".

"Lo que tenemos que tener en claro es que vamos a jugar con equipos muy fuertes todos los sábados, prepararnos para eso, convencernos y lograr la intensidad para jugar ese rugby. Desde mi punto de vista, no podemos pensar más lejos que el 17 de febrero en Ciudad del Cabo", añadió Fernández Miranda sobre las exigencias que afrontará el plantel.

De ahora en más, solo restará la llegada del próximo año. En enero, y durante los dos años que comprende su contrato, Mario Ledesma, Nicolás Fernández Miranda y Martín Gaitán podrán sus experiencias al servicio del equipo. Será una nueva etapa o una reforma de segunda generación, como lo expresaron desde la UAR, pero lo cierto es que representará otro gran desafío para la estructura profesional del rugby argentino.

Ledesma, un hombre de Los Pumas

Con 84 partidos y cuatro mundiales, Mario Ledesma es el cuarto jugador con más presencias en el seleccionado argentino. Además, jugó en Narbonne, Castres y Clermont. Su carrera como entrenador también incluye combinados de la talla del Stade Français, Montpellier, Waratahs y los Wallabies.