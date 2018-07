Infidelidad por u$s 20 millones: después de 20 años, Federer dejó Nike para usar Uniqlo

Roger Federer, el mejor tenista de todos los tiempos, volvió a asombrar ayer al mundo, al salir a jugar su primer partido en Wimbledon, Londres.Pero no por haber superado, una vez más, un nuevo récord. Federer impactó a todos al "cambiar de camiseta": después de 20 años de vestir Nike, salió al court con indumentaria Uniqlo.

En marzo, había terminado su contrato con la marca de la pipa, que lo había acompañador durante toda su carrera; eso había generado rumores, que terminaron de concretarse ayer. Si bien no se informó el importe del acuerdo, trascendió que los japoneses ofrecieron un suculento contrato de u$s 300 millones por diez años al tenista, que está por cumplir 37 años. Es decir, embolsará u$s 30 millones al año, frente a los casi u$s 10 millones que le pagaba anualmente la estadounidense.

Federer está a punto de cumplir los 37 años, cerca del final de su exitosa carrera, con lo cual el contrato de una década significa que ejercerá de embajador de la marca de Uniqlo cuando se retire. Algo similar al de otras grandes estrellas del deporte, como los futbolistas francés Zinedine Zidane e inglés David Beckham (Adidas), o de deportistas aún activos como LeBron James, Cristiano Ronaldo, Rory McIlroy o Tiger Woods (Nike).

Por lo pronto, el tenista suizo continúa usando zapatillas Nike, ya que Uniqlo no fabrica calzado. "Todavía no he llegado a un acuerdo sobre las zapatillas", matizó Federer, que con su triunfo contra el serbio Dusan Lajovic batió otro récord: superó al estadounidense Jimmy Connors como el tenista masculino con más partidos individuales (103) en la historia de Wimbledon. "Los lazos con Nike no están rotos. Tengo raíces profundas con ellos, una gran relación de 20 años, pero todo está abierto", aclaró el suizo.

El logo "RF", con sus iniciales, que suelen figurar en su buzo y Nike había diseñado para él, no estaban en la indumentaria de Uniqlo. "El logo se queda de momento con ellos, pero espero que más pronto que tarde pueda volver conmigo. Espero que Nike ayude en el proceso. Son mis iniciales, son mías. A corto plazo las recuperaré", dijo.

"El señor Federer es uno de los más grandes campeones de la historia", proclamaba en una nota Tadashi Yanai, fundador y presidente de Uniqlo. "El respeto que siento hacia él va más allá del ámbito deportivo. Nuestra colaboración girará en torno a la innovación dentro y fuera de la pista. Compartimos el objetivo de provocar un cambio positivo en el mundo, y espero que juntos podamos brindar la mejor calidad al mayor número de personas. Uniqlo ayudará a Federer a llevar el tenis a nuevos territorios, a la vez que explorará con él cómo innovar en diversas áreas, desde la tecnología al diseño", agregó Yanai.

El cambio de Federer de Nike a Uniqlo es uno de los mayores golpes de efecto que se recuerdan a nivel de sponsoreo en el tenis; supera al que, en 2005, dio el norteamericano Andre Agassi, al reemplazar también Nike pero por Adidas, tras 19 años de relación comercial.

Federer será el mayor símbolo deportivo de Uniqlo, marca que vistió por cinco años a Novak Djokovic (2012 a 2017) y que tenía en el japonés Kei Nishikori como su mayor figura del tenis.

Nike conserva, por el momento, al español Rafael Nadal y al argentino Juan Martín Del Potro como estrellas de este deporte.