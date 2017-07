Heinze confirmó que se va de Argentinos

Gabriel Heinze confirmó ayer, luego del triunfo por 1-0 frente a Instituto de Córdoba, que no continuará como entrenador de Argentinos Juniors, pese a haber logrado el ascenso a Primera División como campeón de la B Nacional. "No continuaré en Argentinos Juniors. No estoy contento, estoy muy triste, pero todo está pensado. No quiero dar mis razones, ya se las di a quien tenía que dárselas", explicó en conferencia de prensa, en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal. La información surgió sorpresivamente el jueves pasado, cuando Heinze le hizo saber a los dirigentes de Argentinos Juniors que no iba a continuar como DT.

Desde el jueves hasta este domingo, tanto los dirigentes encabezados por el presidente Cristian Malaspina, como los jugadores buscaron torcer esa decisión, pero no pudieron.