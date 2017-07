Harden hace historia en la NBA con un contrato de casi u$s 230 millones

Houston Rockets confimó la extensión de contrato al escolta estrella James Harden por cuatro años, hasta la temporada del 2022-23, y u$s 228 millones, el salario más alto que se ha pagado hasta ahora en la NBA.

Harden, de 27 años, que compitió con el base Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, por el premio de Jugador Más Valioso (MVP) en la pasada temporada, tenía todavía un contrato por dos campañas más y u$s 59 millones.

El nuevo salario anual del jugador se concretará en función de la base del tope que establezca la NBA cada temporada, pero se espera que para la del 2019-20 podría recibir u$s 37,8 millones.

Así, se irá incrementando cada temporada y recibirá u$s 40,8 millones en la segunda de la extensión; u$s 43,8 millones para el tercera, y u$s 46,8 millones la última temporada (2022-23).

El pasado torneo, Harden logró promedios de 29,1 puntos; 11,2 asistencias (líder de la liga) y 8,1 rebotes por partido, sus mejores números desde que está en la NBA.

El anuncio se da después que los Rockets también consiguieran al base de Los Angeles Clippers, Chris Paul, y irán por el alero Carmelo Anthony, ocho veces seleccionado al Partido de las Estrellas.

Con Harden y Paul asegurados como los pilares en la lucha por un nuevo título, Houston toma ventaja sobre los Cavaliers de Cleveland, que también están interesados en conseguir a Anthony, por su amistad con el alero LeBron James.

Pero la estrella de los Cavaliers, que finaliza su contrato la próxima temporada, no tiene claro que desee seguir en Cleveland, y podría dar el salto a los nuevos Los Angeles Lakers, donde Magic Johnson es ahora el máximo responsable de las operaciones del equipo.

Como sucedió con Stephen Curry, el primero en alcanzar una mejora récord en su contrato, Harden logró una disposición especial en los convenios colectivos que regulan extensiones de contrato, de los cuales unas pocas superestrellas pueden beneficiarse.

Este acuerdo entre los dueños de los equipos y los representantes de los jugadores define un tope salarial por equipo de alrededor de u$s 99 millones y es impulsado por la entrada en vigor de los nuevos derechos de televisión.

Curry firmó con Golden State Warriors una renovación con la franquicia con la que consiguió el anillo la pasada temporada gracias a la cual cobrará u$s 201 millones por las próximas cinco temporadas. El acuerdo comprende un salario de u$s 40,2 millones anuales, cuadruplicando prácticamente su sueldo por temporada.