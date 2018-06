Gracias a los "Avengers" la taquilla local vuelve a dar positivo en 2018

"Infinity war" dejó en las boleterías argentinas u$s 15 millones

Del 1 al 31 de mayo se vendieron en la Argentina un total de 3.772.559 entradas y es la primera vez desde el mes de enero que la diferencia interanual da positiva para 2018. Se trata de un aumento del 12% con respecto a mayo de 2017, cuando se habían cortado exactamente 3.351.162 tickets .

Durante el mes que acaba de terminar, entre "Avengers: Infinity war" y la segunda parte de "Deadpool" sumaron el 60% del total de las entradas vendidas, con lo que Seis de cada diez personas que fueron al cine este mes eligieron una de esas dos películas, según reporta el sitio especializado Ultracine.

En consecuencia, lo más visto del mes fue "Avengers: Infinity war", que convocó a 1.583.659 espectadores, lo que la convierte en la segunda película más vista del año, con 2.698.335 personas detrás de "Coco", que con 3.125.000 tickets es el film más exitoso de lo que va del año.. Es muy probable que quede como la película de superhéroes más exitosa de la historia en Argentina, superando la marca de la primera "Avengers". De acuerdo a la página web Box Office Mojo, "Avengers" lleva recaudados un poco más de u$s 15 millones.

A nivel global, el último super tanque de la factoría Disney/Marvel todavía no alcanzó los u$s 2000 millones por muy poco, con u$s 1964 millones, una marca que seguramente alcanzará esta semana que comienza con facilidad. El film ya está ubicado en el cuarto lugar de las producciones más exitosas de la historia, y a muy poco dólares de la tercera "Star Wars: El despertar de la fuerza"

Mientras tanto, "Deadpool 2" quedó segunda con 708.212 personas. Y por el ritmo de sus ventas, es muy probable que llegue al millón de espectadores.

Tercera se ubicó la película evangelista "Nada que perder", que sumó 433.938 entradas.

Mientras tanto, una película argentina aparece en el cuarto puesto. Se trata de "Animal" de Armando Bo con Guillermo Francella que en sólo ocho días convocó a nada menos que 205.700 espectadores.

El top cinco lo cierra "Han Solo: una historia de Star Wars" con 106.316 localidades, siendo estás las únicas películas que vendieron por encima de los 100.000 espectadores.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2018 se registraron 18.025.000 espectadores contra 21.290.000 del mismo período de 2017; es decir, 3.265.000 personas menos y una merma del 15,3%.

Vale la pena decir que los precios de las entradas rondan en este momento un poco menos los u$s 10