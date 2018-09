Goleada histórica de la Champions a la Copa Libertadores en premios

Hoy arranca la Champions League y continúa la Copa Libertadores (en este caso en instancias de cuartos). Y aunque son certámenes muy competitivos y difíciles, llama la atención la diferencia en los premios monetarios entre un torneo y otro.

En el caso del regional europeo, los premios de los 32 equipos se verán incrementados con respecto al año pasado. La UEFA repartirá entre todos los clubes de la competición europea una cantidad estimada de 2040 millones de euros (u$s 2370 millones).

Todos los clubes que están en fase de grupos de la Champions League 2018/19 recibirán un ingreso fijo de 15,25 millones de euros (u$s 17,7 millones) sólo por participar. A ello, se sumará las variables de los resultados y la clasificación. Los equipos ingresarán 2,7 millones de euros por cada victoria conseguida y 0,9 millones de euros por partido que finalice en empate.

En tanto que la clasificación para octavos de final otorgará 9,5 millones de euros por club; para cuartos de final serán 10,5 millones de euros; la clasficación para semifinales 12 millones de euros; llegar a la final 15 millones de euros; y el ganador se quedará con 4 millones de euros adicionales. Es decir que el campeón se embolsará más de 54 millones de euros (u$s 62 millones) por el rendimiento deportivo, a lo que se le sumará los ingresos por derechos televisivos que engrosará la suma recibida a alrededor de los 100 millones de euros. Es decir, una auténtica fortuna incomparable con lo que ocurre en Sudamérica. Entre los partidos a destacar hoy están Barcelona vs. PSV (14 hs ESPN) y Monaco vs. Atlético Madrid ( ESPN 16 hs)

Copa Libertadores

Por estas tierras, en su momento la Conmebol anunció un importante aumento de u$s 4,9 millones respecto a 2017 en los premios que repartirá el torneo. Los equipos que más se beneficiarán con este nuevo régimen económico serán los dos finalistas, que duplicarán el ingreso respecto al que tuvieron Gremio y Lanús en la última edición: el campeón se quedará esta vez con u$s con 6 millones (contra los 3 millones de 2017) y el subcampeón con u$s 3 millones (contra 1,5 millones). Además, los semifinalistas tendrán un aumento de u$s 100 mil, mientras que en el resto de las instancias los valores se mantendrán casi iguales. Los montos, en todos los casos, son acumulativos, por lo que, en total, el torneo repartirá u$s 103,8 millones, contra los u$s 98,5 millones que entregó en 2017.

Hoy se juega Atlético Tucumán vs Gremio (21.45 hs Fox Sports)