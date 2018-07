Francia y Bélgica juegan la semifinal de los u$s 2000 millones

Francia y Bélgica chocarán hoy en la ciudad de San Petersburgo en la primera semifinal del Mundial de Rusia. La cita es partir de las 15 horas con transmisión de TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

Sin duda se trata prácticamente de una final anticipada, ya que ambas selecciones están consideradas en general como las que pusieron en práctica el mejor fútbol del torneo.

Esta lectura quizás tenga su base en que se trata de dos de los equipos que cuentan con algunos de los mejores futbolistas de la actualidad a nivel global, lo que se traduce también en su cotización.

Por un lado, Francia es el conjunto más caro de los 32 que participaron de la Copa. De acuerdo al sitio internacional especializado en el mercado de jugadores Transfermarkt, la escuadra gala tiene un valor total de 1080 millones de euros, es decir u$s 1268 millones, y cuenta entre sus filas con Kylian Mbappé, con una cifra de 120 millones de euros (u$s 140 millones). También le dan peso específico Antoine Griezmann (u$s 120 millones), Paul Pogba (u$s 105 millones) o RaphaÙl Varane (u$s u$s 80 millones).

Bélgica, en tanto, cuenta con una tasación de 754 millones de euros (u$s 885 millones). Está ubicada en el quinto lugar de los combinados nacionales más caros que clasificaron al evento de la FIFA, detrás de su rival Francia, Brasil (u$s 1150 millones), España (u$s 1140 millones), y Alemania (u$s 1030 millones). Argentina aparecía en el séptimo puesto con u$s 800 millones, detrás de Inglaterra (u$s 1000 millones). Croacia, el cuarto integrante de la semifinales se ubica en el décimo puesto con u$s 425 millones.

La selección que dirige el español Roberto Martínez, tiene entre sus integrantes a Kevin De Bruyne, el jugador mejor valuado que queda en competición, ya que su precio, siempre según Transfermarkt, es de 150 millones de euros (u$s 180 millones). Además se puede destacar al capitán y uno de los jugadores más destacados de Rusia 2018, Eden Hazard (u$s 130 millones), Romelu Lukaku (u$s 105 millones), o el arquero Thibaut Courtois, que está tasado en u$s 70 millones.

Francia es favorita

En lo que tiene que ver con las casas de apuestas, aunque por poco Francia es la favorita de los jugadores por plata en todos los sitios web dedicados a este negocio. El equipo que comanda el campeón mundial Didier Deschamps (se consagró en 1998) paga 2,50 euros por cada uno que se apueste por su triunfo, contra los 2,95 que ofrece la victoria de los belgas.

El empate en los 90 minutos ofrece 3,20. En este aspecto, los apostadores no creen que el encuentro se extiende más allá del tiempo de juego oficial, es decir que no habrá prórroga ni lógicamente penales. Esta postura ofrece 1,30 por unidad apostada contra los 3,25 de la posibilidad de que haya alargue.

La final sería entre Francia e Inglaterra, con Francia como la principal candidata a quedarse con el título con 3,00 euros por apuesta, seguida de Inglaterra, con 3,60, Bélgica con 3,80, y Croacia, a la que no lo ven posibilidades con 5,25.