Fifagate: revelan pago de coimas a ex funcionarios K de "Fútbol para Todos"

Alejandro Burzaco, ex presidente de la empresa Torneos (ex TyC) y uno de los 42 acusados en el megaescándalo FIFA que ahora colabora con la acusación, fue interrogado ayer por el fiscal Sam Nitze como testigo del gobierno en el juicio a tres poderosos ex jerarcas del fútbol sudamericano.

Burzaco, que prometió devolver u$s 21 millones e intenta reducir su sentencia, identificó a estos tres personajes en la corte federal de Brooklyn, en el marco del juicio que durará unas seis semanas.

Se trata del ex presidente de la Conmebol el paraguayo Juan Ángel Napout, el ex titular del fútbol brasileño José Maria Marín y el del fútbol peruano Manuel Burga.

En el mismo contexto, también admitió haber pagado u$s 4 millones en sobornos a Jorge Delhon y Pablo Paladino de "Fútbol Para Todos" entre 2011 y 2014, según publicó el periodista de Buzz Feeds News, Ken Bensinger. Estos funcionarios, al igual que el programa, respondían a la jefatura de Gabinete a cargo de Aníbal Fernández.

Delhon, horas después de la declaración de Burzaco, se arrojó a las vías del tren y se quitó la vida. El hecho sucedió en las vías del Tren Roca a la altura de Lanús, lugar donde vivía.

Entre 2006 y 2015, TyC tenía varios socios como Fox Sports USA, el grupo mexicano Televisa, la brasileña TV Globo, la española MediaPro, la argentina Full Play, y el grupo Clarín.

Consultado por el fiscal Nitze sobre cuáles pagaban sobornos a cambio de contratos de TV y marketing de torneos nacionales y regionales, respondió: "Que yo sepa todas las compañías, a excepción de Clarín".

Pero ninguna de estas empresas ha sido acusada por el gobierno estadounidense, que tiene en su mira sí a TyC, la brasileña Traffic -otra socia de TyC- y su filial Traffic Sports USA.

Burzaco dijo que pagó coimas a Julio Grondona hasta su muerte en 2014 a cambio de la extensión de contratos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, amistosos de la selección argentina y partidos de la Copa del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030.

Datista -joint venture entre Full Play, Traffic Brasil y TyC-también pagó a Grondona sobornos por contratos para partidos de la Copa América desde 2015 hasta 2023, afirmó.

En su comparecencia, Burzaco dijo que por contratos de la Copa Libertadores desde 2006, T&T, -joint venture entre TyC y Fox Panamerican Sports desde 2002, que subió su participación en la compañía a 75%- pagó al paraguayo Nicolás Leoz, entonces presidente de la Conmebol, u$s 600.000 en coimas anuales, monto que subió a un millón por año a fines de la primera década del 2000.

Grondona, del cual Burzaco era mano derecha, recibía por su parte u$s 600.000 y luego esa cifra subió a hasta 1,2 millón al año desde 2012. Ricardo Teixeira, jefe del fútbol brasileño, recibía también u$s 600.000 anuales, al igual que el argentino Eduardo Deluca, el boliviano Romer Osuna y el uruguayo Eugenio Figueredo.

También reveló que hubo una coima especial de u$s 3,7 millones por la extensión de derechos de la Copa Sudamericana de 2015 a 2018, pagado vía un contrato falso de renegociación de derechos con la empresa Somerton, propiedad del brasileño José Margulies.

El contrato de 2008 está firmado entre otros por James Ganley, ex alto responsable de Fox Panamerican Sports. El fiscal mostró el contrato entre T&T y Somerton al jurado, pero Burzaco les dijo que "este no era un contrato real" sino una fachada para pagar a Leoz, Grondona, Figueredo, Osuna y Deluca el soborno.