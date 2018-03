Fifagate: Burzaco confesó que se pagaron decenas de millones de dólares en coimas

La justicia federal de Estados Unidos desclasificó ayer las confesiones del ex vicepresidente de la FIFA Jeffrey Webb, así como del empresario argentino Alejandro Burzaco y del brasileño José Margulies, en las que se declararon culpables de un millonario caso de sobornos y corrupción en la entidad que rige el fútbol mundial

La transcripción de las declaraciones, un total de 110 páginas, fuen publicada por orden del juez Raymond Dearie, del distrito de Brooklin, tras un pedido realizado por la prensa, aunque la fiscalía federal consiguió que ciertas partes permanezcan bajo secreto de sumario.

En la confesión de Alejandro Burzaco, ex director de la empresa Torneos, el acusado dejó constancia que la empresa pagaba sobornos ya antes de su llegada a la compañía en 2005 y que, informado de ello, acordó "tener un papel activo en el esquema de sobornos".

"Lamento la decisión. Estaba equivocado", dijo Burzaco al juez, según la transcripción de 36 páginas, en la que precisa que durante los diez años siguientes, hasta 2015, pagó sobornos a "múltiples responsables de Conmebol y FIFA" para "obtener y mantener los derechos comerciales de varios torneos".

Burzaco enumeró la "Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa del Mundo, y varios partidos amistosos", y admitió haber pagado "decenas de millones de dólares" a dirigentes de esas organizaciones.

"Torneos y Competencias y yo aprovechamos esos pagos directa e indirectamente garantizando esos derechos en una compañía de la cual Torneos era accionista. Esa compañía fue capaz de comercializar y Torneos fue capaz de producir de manera exitosa los torneos cubiertos por esos derechos", señaló.

Después de estar prófugo, Burzaco se entregó a la policía italiana el 10 de junio de 2015 y tras ser extraditado a Nueva York, fue liberado bajo una fianza de u$s 20 millones.

Al declararse culpable de tres cargos por asociación ilícita, conspiración de fraude y conspiración de lavado de dinero, aceptó devolver más de $21 millones. Su sentencia se conocerá el 24 de junio próximo.

En cuanto al brasileño Margulies, intermediario que facilitó pagos ilícitos de empresas de mercadeo a dirigentes deportivos, en su confesión al juez detalló su papel para transferir dinero de sobornos de Torneos y de Traffic, otra compañía de maketing deportivo envuelta en el escándalo y que se declaró culpable.

Por su parte, Webb se declaró culpable de siete cargos, admitiendo delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer fraude y conspiración para lavado de dinero. Webb indicó haber cobrado sobornos para entregar a una compañía de marketing deportivos los derechos comerciales de partidos clasificatorios para los Mundiales de 2018 y 2022, así como para la Copa Oro, Liga de Campeones y torneo de clubes de la Concacaf.

También confesó haber aceptado sobornos "en conexión con la venta de derechos comerciales de la Copa América Centenario", que se celebrará en junio próximo en EE.UU.

En tanto, Margulies se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó devolver más de u$s 9 millones. Su sentencia se sabrá también el 24 de junio.