Fifagate: Burzaco aseguró que Grondona recibió u$s 15 millones por derechos de TV

En el día de ayer continuaron las repercusiones en torno a la declaración que el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, está realizando ante la justicia de Estados Unidos en el juicio por el pago de sobornos a directivos de la FIFA y la Conmebol por la concesión de derechos televisivos.

Entre las más impactantes se encuentra la que reportó el periodista Ken Bensinger, de BuzzFeed News, sobre que Burzaco, quien habría "roto en llanto" en la previa de la audiencia de este miércoles, dijo que las cadenas Televisa (México), TV Globo (Brasil) y Torneos (Argentina) pagaron una coima de u$s 15 millones a Julio Grondona por los derechos de televisación para Latinoamérica de los Mundiales 2026 y 2030. El dinero se depositó en una cuenta del banco suizo Julius Baer.

Al respecto, la cadena estadounidense Fox Sports, que en la Argentina produce contenidos para la empresa Torneos, dio a conocer un comunicado en el cual niega todo vínculo con Burzaco. "Cualquier sugerencia en relación a que Fox Sports tuvo conocimiento o aprobó sobornos es absolutamente falsa. Fox Sports no tenía control operacional de la entidad que dirigía Burzaco. La entidad administrada por Burzaco era una filial de Fox Pan American Sports, que en 2008, al momento del contrato en cuestión, era propiedad mayoritaria de una empresa de capitales privados y bajo su control operacional y de gestión", explicaron.

Por su parte, el grupo Globo "afirma con vehemencia que no practica ni oferta ningún tipo de soborno".

Desde Televisa no realizaron declaraciones, aunque la empresa está siendo investigada por abogados en EE.UU..

Bensinger fue quien también el martes reveló los nombres de Pablo Paladino y Jorge Delhon, este último se suicidó a última hora al arrojarse al paso de un tren. En este sentido, Paladino, ex coordinador de Fútbol para Todos (FPT), dijo en declaraciones a Radio Con Vos que la "responsabilidad política" de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini "que se sentaban con Julio Grondona y discutían".

A su vez, el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró también a Radio 10 que "Paladino es un hombre de mi confianza, absolutamente, sigo creyendo en Pablo y si ésto abre una causa deberá dar las explicaciones que corresponde".

Mas revelaciones

Ayer también se conocieron nuevas revelaciones de un documento de 252 páginas al que accedió Télam. Entre estas se encuentran por ejemplo las siguientes: "Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz y Julio Grondona recibieron dinero en relación a la elección de Qatar como sede del mundial 2022. Estaba con Julio Grondona en el Copacabana Palace (un hotel de Río de Janeiro) y se encontró con un grupo de qataríes. Grondona aparentemente los conocía y comenzó a insultarlos y a quejarse. Y a decirles que tenía que estar dando explicaciones en Argentina como si hubiera cobrado u$s 80 millones de coimas por el voto positivo a favor de Qatar. Y les dijo: O bien me pagan los 80 millones o me mandan una carta por escrito o a las autoridades diciendo que nunca me pagaron una coima.

"Luego siguió caminando hacia su habitación y estaba muy enojado y ansioso, diciendo que Teixeira y Sandro Rosell habían engañado a Leoz y a él porque entraron en este lío y escándalo por solo un millón y medio de dólares y se quedaron los 75 millones restantes".

"Después, las autoridades qataríes le dieron una carta (a Grondona), la cual él uso para defenderse diciendo que no cobró las coimas"

"Fui llamado al departamento de Grondona en Buenos Aires en enero de 2011 y él tuvo una conversación telefónica con Ricardo Teixeira. Y cuando colgó me dijo que el millón de dólares que le debíamos a Teixeira (por otras coimas) se lo teníamos que dar a él".

"Me explicó que Ricardo Teixeira le debía un millón de dólares porque había votado para que Qatar fuese sede de la Copa del Mundo 2022".