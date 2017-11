Ferrari amenazó con abandonar la categoría

La escudería italiana, la única que compite en la F1 desde que arrancó el mundial en 1950, volvió a desafiar a la organización de la categoría con abandonar la competición y crear un evento en paralelo. Sergio Marchionne, presidente del equipo, aseguró en Italia que Ferrari "no participará de la futura F1" si Liberty Media y la FIA siguen adelante con su proyecto de que los nuevos motores sean más baratos y ruidosos, primando así el espectáculo por encima del desarrollo tecnológico y no generen circunstancias "beneficiosas para mantener la marca y reforzar la posición única del equipo". Según el directivo, "nos sentaría de maravilla" crear un nueva competición pero "no creo que haya nadie que quiera que nos vayamos de la competición. Entiendo los problemas de los equipos pequeños, pero eso es cosa de la Formula One Management (FOM), no de Ferrari". Vale la pena destacar que el equipo es accionista minoritario de la F1.