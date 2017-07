Federer ganó Wimbledón y está cerca de volver a ser el número 1 en ranking y premios

La leyenda suiza Roger Federer consiguió ayer su octavo título en Wimbledon y el 19no. Grand Slam de su cuenta personal, al vencer sin dificultades al croata Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4 en una final de una hora y 41 minutos, disputada sobre el césped del All England Club de Londres.



A los 35 años, Federer se convirtió así en el más ganador del tradicional certamen inglés, superando al estadounidense Pete Sampras (siete veces campeón) y en el más "veterano" en levantar el trofeo.



El suizo también logró conquistar el título sin perder un set, algo que ya había conseguido en Australia 2007, e igualó la gesta del sueco Bjorn Borg en 1976.



Catorce años después del primer Wimbledon ganado en 2003, el suizo, que hoy ascenderá del sexto al tercer puesto del ranking mundial con 6545 puntos, que lideran Andy Murray (7750) y Rafael Nadal (7465), demostró que está vigente en el circuito a pesar de las largas ausencias y levantó el quinto título de la temporada.



En lo que tiene que ver con lo económico, el suizo embolsará gracias a este certamen casi u$s 3 millones, sumando así un total de u$s 8,6 millones en lo que va del año, y engrosando su cuenta bancaria hasta los u$s 107,4 millones, quedando muy cerca del serbio Novak Djokovic (4´ con 6325 puntos), quien a lo largo de su carrera generó $110,5 sumándole los u$s 745.000 que se llevó por acceder hasta Cuartos de final, cuando perdió con Sam Querrey.



Vale la pena mencioner que el campeón embolsa u$s 64 millones al año por publicidad. Este hecho lo convierte en el tenista mejor pagado del mundo y en el cuarto deportista que más dinero percibe anualmente por detrás de Cristiano Ronaldo, LeBron James y Lionel Messi.



Federer mantuvo en la final el contundente tenis que mostró durante todo el torneo con 23 golpes ganadores y un 81% de puntos con el primer saque y cerró el partido con un ace que hizo estallar al público.



A pesar de la leyenda, el suizo se puso a llorar de alegría tras superar las frustraciones de las finales perdidas en 2014 y 2015 y de haberse despedido en la semifinal de 2016.



Por quinta vez en la historia, Federer, ganador de Australia, y su clásico rival, el español Rafael Nadal, campeón en Roland Garros, se dividen los tres primeros Grand Slams del año: 2006, 2007, 2009 y 2010.



Ahora, el Abierto de Estados Unidos, en septiembre, será el próximo gran desafío para Federer, quien buscará ganar el trofeo por sexta vez, y acercarse nuevamente al primer puesto del ranking que perdió en noviembre de 2012.