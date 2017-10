Federer derrotó a Del Potro y vuelve a ser número uno en premios

El tenista suizo Roger Federer derrotó ayer en la final del ATP 500 de Basilea, Suiza, al argentino Juan Martín Del Potro por 6-7 (5), 6-4 y 6-3 y volvió a la cima del ranking de los jugadores que más dinero en premios obtuvieron a lo largo de su carrera. Con el cheque que recibió por ¥ 395.850 (alrededor de u$s 459.500, al cambio de 1,16 dólar por euro), el tenista que más títulos de Grand Slam cosechó (19) en la historia, llegó a u$s 109.846.910 y desplazó al segundo lugar al serbio Novak Djokovic (u$s 109.805.403), que no juega desde julio por una lesión.

Federer, de 36 años, ya había liderado este ranking entre fines de 2008 -después de superar al estadounidense Pete Sampras, hoy 5´ en el ranking histórico de premios con u$s 43.280.489- y principios de 2016, cuando una ráfaga de buenos resultados había torcido la balanza en favor de Djokovic. Luego de su triunfo en Wimbledon, El Cronista anticipó que el suizo estaba a tiro de volver a ser el tenista con mayor prize money ganado.

Pese a la trabajada victoria sobre Del Potro y la conquista de su 95´ título de ATP (el 8´ en Basilea, donde actúa como local; es el segundo tenista con más torneos ganados en la historia), que le dio 500 puntos para el ranking, el suizo aún se encuentra lejos de su némesis, el español Rafael Nadal, en la carrera por terminar como número 1 del ranking a fin de año. Nadal lleva 10.465 puntos, mientras que Federer llegó ayer a los 9005.

La Torre de Tandil, pese a la frustración por la final perdida, embolsó ¥ 194.070 (unos u$s 225.300) y continúa 20´ en la tabla de premios obtenidos que lidera el suizo, ya que alcanzó los u$s 18.500.000 conquistados desde 2005, el año en que empezó su carrera profesional. En lo tenístico, el argentino se posiciona como uno de los pocos con chances de obtener los dos últimos lugares entre los ocho mejores, que jugarán en Londres desde el 12 de noviembre (ya clasificaron Nadal, Federer, el alemán Alexander Zverev, el austríaco Dominic Thiem, el croata Marin Cilic y el búlgaro Grigor Dimitrov).

Del Potro jugará esta semana sus cartas finales en el Masters 1000 de París, Francia.