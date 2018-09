España también quiere el Mundial 2030, y a la FIFA le mucho gusta la idea

Parece que va a estar muy peleada la candidatura para la organización del Mundial 2030, y que tenía a la candidatura tripartita de Argentina, Uruguay y Paraguay como uno de sus principales candidatos.

Es que ahora se conoció la novedad de que España también está muy interesada en quedarse con este lucrativo evento.

De acuerdo a medios locales, la semana pasada se reunieron en Madrid el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el de la FIFA Gianni Infantino y el de la Real Federación de Fútbol Español (RFEF) Luis Rubiales. Uno de los temas que charlaron fue la posibilidad de que el país ibérico tenga su Eurocopa para 2028, y el otro el torneo mayor del fútbol mundial.

En este sentido, las alternativas que se barajaron son dos: la de una candidatura única y otra compartida con Marruecos y Portugal. La segunda es la que la Federación Española considera más consistente para lograr imponerse a las otras.

De acuerdo a un análisis del diario Marca, que relevó el sitio Doble Amarilla, España parte de una base muy sólida, ya que tiene varios estadios top, e incluso para esas fechas el Santiago Bernabeu habrá sido remodelado, así como también podría estar listo el Camp Nou. Además, en los últimos años se han construido tres escenarios del más alto nivel: el nuevo San Mamés, en Bilbao, el Cornella-ElPrat, nuevo estadio del Espanyol de Barcelona, y el Wanda Metropolitano que acaba de inaugurar Atlético Madrid, que el próximo año albergará al final de la Champions League.

Pero también, aprovechando el impulso mundialista, quizás otros clubes aprovechen para modernizar sus escenarios, tal y como ocurrió en España 1982. Lo cierto es que los españoles ya cuentan con 13 estadios de categoría 4 en los estándares FIFA. Esto supone un gran ahorro en lo que tendría que invertir el país. Mucho menos que los u$s 11 mil millones que gastó Brasil para 2014 o los u$s 14 mil que invirtió Rusia para este año. A esto se le suman una red de trenes de alta velocidad incuestionable y un mínimo garantizado de cerca de un millón de turistas. Así, España no deberá afrontar grandes inversiones desde la infraestructura y podría alcanzar un impacto económico superior a los u$s 1000 millones, además de la generación de alrededor de 10 mil puestos de trabajo.

España solo ha organizado un Mundial de fútbol. Fue en 1982, y se lo llevó Italia.

Los próximos Mundiales se celebrarán en Qatar, en 2020, y en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.