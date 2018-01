En cinco años se duplicaron las comisiones por fichajes

Las comisiones que pagan los clubes de fútbol a los intermediarios por los fichajes se han duplicado en el último lustro, según un informe de la FIFA publicado ayer.

En 2017, los equipos pagaron u$s 446 millones en comisiones a intermediarios, agentes o representantes de futbolistas, cuando esa cantidad fue de u$s 218 millones en 2013.

Desde enero de ese año, los clubes gastaron u$s 1590 millones en comisiones según FIFA-TMS, la plataforma que registra todos los traspasos internacionales.

Pero son los clubes ingleses de la Premier los que más desembolsaron en comisiones, con u$s 489,9 millones en los últimos cinco años, seguido por los italianos (u$s 343,8 millones) y los portugueses (u$s 161,1 millones).

Además, desde enero de 2013 se registraron 70.000 traspasos internacionales, en los que el 20% se hizo con la participación de al menos un intermediario.