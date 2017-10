El valor de mercado de la Selección Argentina es 16 veces superior a la de Perú

Pese a ocupar la incómoda posición del repechaje, la Selección Argentina genera recursos económicos a partir de su rica historia y el buen desempeño de los futbolistas que la integran, quienes suelen ser figuras en los principales clubes del mundo.

Apenas una muestra de eso es que luego del decepcionante empate como local ante Venezuela en la anterior fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, las entradas para el partido que mañana se disputará en La Bombonera se agotaron en menos de una hora. Luego, la reventa se encargó de multiplicar aún más sus elevados valores.

Messi tiene un valor de mercado que alcanza los u$s 144 millones, el más alto del mundo

Por otro lado, la expectativa que genera el encuentro es potenciada gracias a la presencia del crack de Barcelona de España y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, cuyo valor de mercado asciende a 144 millones de dólares que, según el sitio Transfermarkt, es el más alto del mundo.

Como contrapartida, por un total de u$s 7,2 millones, André Carrillo, de 26 años, extremo derecho de Watford -club que milita en la Premier League de Inglaterra-, es el jugador con mejor valor de mercado del conjunto peruano.

Por su parte, las casas de apuestas también tienen en cuenta el valor de mercado de cada uno de los equipos.

A nivel mundial, la Selección Argentina se ubica en la quinta posición entre aquellos que conjuntos que buscan asegurarse un lugar dentro del Mundial de Rusia 2018.

En ese ranking, la Argentina ostenta un valor de u$s 645.240.000 millones de dólares, mientras que su par peruano, alcanza los u$s 38.376.000 millones (cifra apenas superior a los u$s 37.642.000 que tiene, por ejemplo, el plantel de Racing Club).

Es decir que, si se tuviera solo por referencia el valor de mercado, la selección Argentina equivale a algo más de 16,81 selecciones de Perú.