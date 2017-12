El taco de polo, una artesanía dificil de reemplazar

El polo nació aproximadamente hace 3500 años en Persia, desde ese entonces muchas cosas fueron cambiando en el deporte pero hay algo que nunca cambio, siempre se jugó con tacos de madera. A lo largo de los años, se intentó remplazar la caña de bambú para su generación pero el proceso para tener un buen taco de polo sigue siendo uno tradicional.

Si bien, en sus inicios estos eran más precarios siempre se fabricaron con cañas de bambú, algo que les brinda a los jugadores la flexibilidad y potencia que necesitan para poder pegarle a la bocha. Las cañas son traídas de Singapur e Indonesia y los productores de los tacos viajan allí por lo menos dos veces por año para seleccionarlas y traerlas a la Argentina. Estas, antes, se traían por encargo pero hoy y en el afán de mejorar el producto y aprovechar cada una de las mismas se viaja a seleccionarlas.

Marcelo López produce tacos de polo hace más de 35 años. En diálogo con El Cronista reveló cómo es el proceso de selección. "Yo viajo para seleccionar una por una las cañas, que se convertirán en tacos. En total solemos traer, desde allí, unas 7.000 cañas por año. Una vez que estamos allá es una semana en la cual nos dedicamos a elegir las mejores, porque probamos unas 50.000 cañas", indica el experto.

Un taco, una vez finalizado, consta de: la manija, la caña y la cabeza o "cigarro". Cada una de las partes se fabrica de manera individual y, luego, se ensamblan todas, según las preferencias del cliente. Esto no es un dato menor a la hora de referirse a la fabricación de este producto, porque al ser algo tan artesanal requiere de mucho tiempo y dedicación.

Por su parte, Logi Polo House comenzó a fabricar y a vender este producto en el año 1978. Hoy, fabrican más de 5.000 ejemplares por año. De este lote, el 70% son encargos especiales de los clientes y el restante va al stock del negocio.

El negocio de los tacos de polo es pequeño y hay pocos productores. Sé ha intentado buscar un remplazante para la madera con productos tales como la fibra de vidrio o el grafito con la intención de poder hacer que todos los tacos sean iguales pero el intento no llegó a buen puerto. Cada caña es traída desde el exterior, tiene un precio promedio de entre u$s 20 y u$s 25 y, a la hora de ser vendido, llega a un precio final de

u$s 100 a u$s 120.

A la hora de elegir un taco hay varias cuestiones que se deben tener en cuenta, mucha gente cree que son todos iguales y pueden seleccionar cualquiera, pero esto no es así. El jugador de polo selecciona su taco, según su peso, longitud y flexibilidad, como parámetros principales.

El peso promedio de un taco de polo ronda entre los 450 y 600 gramos. El valor final depende, nuevamente, de las preferencias del cliente, ya que hay jugadores que exigen más o menos peso, los productores aconsejan que el peso ideal para un jugador masculino debe ser de 520 gramos. Hoy, una gran parte de la fabricación es destinada a tacos más livianos, que son utilizados por chicos y por mujeres para jugar.

Para la fabricación de un taco, primero, se selecciona la caña según su flexibilidad y se la corta según la medida que haya pedido el cliente. Luego, se la endereza y se la mete a un horno para quitarle la humedad natural. Una vez que la caña esta lista se le arma la manija o agarre y se le pone el grip. Por último, se le agrega el cigarro o cabeza del taco.

Los cigarros o cabeza del taco constituyen una parte fundamental del equipo, ya que son ellos los que transmiten la energía y entran en contacto directo con la bocha. Sin embargo, no son de la misma madera que las cañas. Para armar uno bueno, se requiere una madera especial llamada Typa, que es cultivada en el norte argentino. El material no es de dificil obtención, ya que se produce mucho en las provincias de Tucumán y Salta. Sin embargo, tiene el inconveniente de que una vez cosechada debe ser estacionada durante dos años para que alcance la madurez buscada.

En los últimos años, una de las cuestiones que más preocupó a los productores de tacos fue que nazca una empresa que logre industrializar este producto, ya que es casi imposible lograr que un taco sea igual a otro. Por eso, según los expertos, la industria de los tacos de polo tiene para largo rato, ya que los polistas siguen prefiriendo un producto artesanal y de gran calidad.

Justo Santamarina

Black Back Polo la nueva apuesta

En sus inicios, hace 35 años, la familia López, creadora de Logi Polo House, probablemente no se imaginó que su negocio de tacos de polose ampliaría a lo que es hoy en día.

Ahora, con un negocio en Palermo y otro en Pilar han decidido ampliarse a más que solo los tacos. Los hijos del actual director, Marcelo López, iniciaron con Black Back Polo su propia marca. Para ganar impulso apuestan a ofercerles a los clientes del negocio familiar una gama de productos ampliados. Según sus creadores, esta ofrece desde cascos, camisetas hasta indumentaria para los caballos. El desafío del nuevo emprendimiento es ver si podrán lograr la calidad que sus tacos brindan en todos los nuevos productos.