El negocio del deporte cerró un año récord: generó casi u$s 700.000 millones

La industria del deporte genera 689.000 millones de dólares al año, el 1% del PBI mundial. La cifra crece cada año, pero 2015 marcó un récord. Un ejemplo es el que hace referencia a los contratos televisivos, donde se destacó la venta de los derechos de la Premier League para el mercado británico entre 2016 y 2019. Sky y BT ofrecieron u$s 7630 millones por repartirse la competición, lo que supone un 70% más que su anterior contrato.

Fuera del fútbol, el principal acuerdo fue la concesión de los derechos televisivos y digitales de los Juegos Olímpicos de 2018, 2020, 2022 y 2024 a Discovery Communications, dueña de Eurosport, a cambio de u$s 1420 millones.

La industria de los patrocinios también presentó cifras estratosféricas, hasta alcanzar los u$s 57.500 millones. La NFL y la cervecera AB InBev renovaron su patrocinio durante seis años a cambio de u$s 1400 millones.

En el caso de la NBA, se sellaron varios acuerdos importantes: Nike reemplazará a Adidas en las equipaciones a partir de 2017 a cambio de u$s 1000 millones; Verizon pagará u$s 400 millones por tres años; y AB InBev cerró un contrato por cuatro años del que no se hicieron públicas las cifras, aunque asciende a varios cientos de millones. Para terminar, Adidas se hizo con la NHL por siete años a razón de u$s 490 millones.

Además, hay que destacar otros acuerdos: el de la ATP y Emirates en el tenis; el de Red Bull y TAG Heuer en la F1; el de Toyota y el Comité Paralímpico Internacional; la multitud de contratos firmados para los Juegos de Tokio 2020, y la asociación vitalicia entre LeBron James y Nike a cambio de unos u$s 500 millones.

Capitales asiáticos

El 2015 también se recordará como el del desembarco definitivo del capital asiático en el deporte. Dalian Wanda compró la agencia Infront Sports & Media por u$s 1190 millones; World Triathlon Corporation (organizadora del Ironman) por u$s 650 millones y un 20% del Atlético de Madrid por u$s 47 millones. China Media Capital pagó u$s 400 millones por el 13% de City Football Group; el tailandés Bee Taechaubol compró por cerca de u$s 545 millones el 48% del Milan; Rastar Group se hizo con el 45,1% del Espanyol... Pese a todo, la mayor operación de compra de un equipo tuvo un protagonista de EE.UU: Antony Ressler abonó u$s 850 millones por los Atlanta Hawks de la NBA.Dos eventos destacaron por su impacto: el Mundial de Rugby (u$s 980 millones) y el combate entre Mayweather y Pacquiao (u$s 500 millones).