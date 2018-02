El mundo de los negocios

Carnaval

Vogue, la marca colombiana de maquillajes de alta calidad y precios accesibles, fue el maquillaje oficial del Carnaval del País que se llevó a cabo en Gualeguaychú. Por primera vez, una marca de cosméticos estuvo presente en este evento tan esperado donde concurren más de 300.000 personas a bailar con las comparsas. Vogue participó del gran festival con un espacio donde todos los asistentes pudieron realizarse un make up colorido especial y aprender distintos pasos de baile. Su estrella invitada fue Alejandra Maglietti, quién desfilo junto a la comparsa de la empresa compuesta por músicos y bailarines. Vogue fue adquirida por la compañía francesa líder mundial en el mercado de belleza L’Oréal en 2013 y lanzada en Argentina en 2017.SITA obtuvo el reconocido premio "Aviation Technology Achievement Award" en los premios anuales Air Transport World’s 2018. El galardón fue otorgado por el trabajo que, junto con JetBlue y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU., llevó adelante para ofrecer un nuevo proceso de embarque seguro, sin papeles ni dispositivos, utilizando tecnología biométrica.R/GA Buenos Aires fue premiada en las categorías Best in Show y Disruption de IxDA, el máximo reconocimiento a los desarrollos que se destacan en el mundo del diseño de experiencia. El premio fue para la primera plataforma de entrenamiento de realidad virtual, desarrollada para deportistas de PowerChair Football, el deporte adaptado para personas que utilizan silla de ruedas motorizada.Narvaez Superbid, plataforma de subastas online, informa que durante las próximas semanas, varias empresas renovarán sus flotas de vehículos –más de 150 rodados– junto a grandes bancos a través de la web. Estas oportunidades antes estaban disponibles sólo para unos pocos compradores, pero gracias a la modalidad de subastas online, se encuentran accesibles para cualquier comprador, independientemente de su ubicación o la del vehículo. Más en www.narvaezbid.com.ar.El Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informa las actividades del ciclo lectivo 2018 que se desarrollarán en los meses de marzo y abril. Entre las principales actividades, se destacan las jornadas "Actualización Tributaria" el 22 de marzo, de 9 a 15, "Planificación Fiscal", el 12 de abril, de 9 a 17, y "Actualización Maíz, Cebada y Sorgo", el 27 de abril de 9 a 18. Más en www.bolsadecereales.org.Sancor Seguros y la Federación del Voleibol Argentino firmaron un acuerdo que vincula a ambas entidades para el desarrollo de eventos deportivos y que convirtió a la firma de origen santafesino en la aseguradora de todos los jugadores afiliados del vóley nacional. La presentación del convenio se realizó en el marco del lanzamiento del Grand Slam Sudamericano de Beach Volley en la ciudad de Rosario, con la presencia del Vicepresidente de FeVA y Presidente de la Federación Santafesina de Vóley, Fabián Bochatay; el Presidente de la Asociación Rosarina de Vóley, Claudio Verasio y el Gerente de la Unidad de Negocios Santa Fe del Grupo Sancor Seguros, Armando Giudici.Con 50 años de trayectoria y con el objetivo de seguir creciendo, Fundación Barceló relanza su imagen institucional con la renovación de su logo y escudo ceremonial. Además tiene previsto inaugurar el mes próximo una nueva sede ubicada en Av. Las Heras 1907. El nuevo edificio está siendo equipado con las últimas tecnologías en materia de educación e investigación en ciencias de la salud.La Liga Argenti

na de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) realiza su sexta campaña de concientización y prevención del cáncer de piel denominada "Finales Inesperados", que apela al concepto "Que un lunar no interrumpa tu vida". La atención gratuita se realizará a través del Móvil de Lalcec desde el 19 al 22 de febrero en Plaza Lavalle, de 9 a 17. Allí mismo una dermatóloga realizará un chequeo de lunares a todas las personas que se acerquen al móvil sin turno, con el único requisito de no tener acceso a cobertura médica.

El lodge Ñandé Retá, ubicado en el corazón de los Esteros del Iberá es una gran oportunidad para conectarse con la flora y fauna característica del lugar. Ubicado en Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño paraje rural correntino que oficia de puerta a los esteros, cuenta con 11 habitaciones totalmente equipadas para descansar y entrar en contacto pleno con el medio ambiente. Más en www.nandereta.com.Swiss Medical Group inaugura hoy, en la localidad de Lomas de Zamora, un nuevo centro ambulatorio donde brindará atención en todas las especialidades médicas, diagnóstico por imágenes y odontología. Tendrá 13 consultorios de especialidades médicas, 7 consultorios de odontología y un "Espacio Mujer", especialmente ambientado para su atención. Además, contará con consultorios de ART, rehabilitación y terapia ocupacional.