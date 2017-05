El mundo de los negocios

Aniversario

Mejorar la calidad de vida de las personas es el propósito que desde hace 25 años rige el crecimiento sustentable de Kimberly-Clark, empresa líder mundial en el desarrollo de productos para la higiene y el cuidado personal, en la Argentina. Presente en la vida de los argentinos con más de 200 productos de marcas emblemáticas como Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Plenitud y Kimberly-Clark Professional, la compañía ha contribuido en estos años al crecimiento económico argentino con inversiones del orden de los u$s 600 millones en estos años, destinados a la puesta en marcha y modernización de sus plantas, innovaciones, tecnología y puesta en marcha de su centro de innovación La Usina, entre otros proyectos. Durante estos 25 años, Kimberly-Clark superó los u$s 4300 millones en ventas y los u$s 1160 millones en exportaciones. Más en www.kimberly-clark.com.ar.

Vuelos

Aerolíneas Argentinas y Alitalia, miembros de la alianza SkyTeam, anunciaron la firma de un acuerdo de códigos compartidos que permitirá a ambas compañías ampliar las opciones de conectividad a diferentes destinos. Este código compartido implica que a partir de ahora, las cinco frecuencias actuales de Aerolíneas a Roma serán también comercializadas por Alitalia. Asimismo, Aerolíneas podrá sumar conexiones con 16 destinos en Italia y con otros 16 destinos en 10 países de Europa y Asia, como Londres, Ginebra, Zúrich, Frankfurt, Berlín y Atenas, entre otros. Este acuerdo permite a Alitalia ofrecer a sus pasajeros de Italia la posibilidad de conectar con las rutas operadas por Aerolíneas Argentinas y Austral, con 35 destinos en la Argentina y a nivel regional, incluyendo Montevideo, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Lima y Santiago de Chile.

Responsabilidad Social

En el marco del "Día Nacional de la Responsabilidad Social", la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social anunció en la Casa Rosada a las primeras organizaciones y empresas que integran el Registro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social (RUORES), entre las que se encuentra el Grupo Sancor Seguros. El registro busca distinguir a empresas y ONG que trabajen en responsabilidad social para que puedan alinear sus objetivos con los ODS.

Descuentos

Qatar Airways invita a los pasajeros a planificar su próximo viaje con increíbles descuentos en vuelos en todas las clases de cabina. Hasta mañana, se pueden reservar vuelos a cualquier destino a través de la galardonada red de más de 150 destinos en todo el mundo, para viajar hasta el 21 de junio próximo. Con tarifas fantásticas a Barcelona (a partir de u$s 790), Abu Dabi (desde u$s 900), Seúl (desde u$s 990) y Dubai (desde u$s 1000). Para aprovechar estas ofertas, los viajeros deben visitar www.qatarairways.com.

A beneficio

COAS realiza desde hoy hasta el jueves 4 de mayo, de 12 a 19, en Esmeralda 1320, 3 ‘B‘, un evento de moda y solidaridad: Fashion Event. Durante esos días, se podrán comprar ropa nueva o casi nueva, zapatos, carteras y accesorios. Marcas comerciales y conocidas personalidades sociales suman su apoyo al brindar prendas de primera calidad. El evento es a beneficio de la obra que COAS realiza en apoyo a los hospitales públicos de todo el país y a la formación en enfermería. Más en www.coas.org.ar.

Medio ambiente

Infopan anunció la apertura de sus franquicias en Almagro, Caballito, Palermo y Belgrano. La compañía desembarcó en cerca de 100 panaderías de la ciudad, con un soporte publicitario que permite reducir costos -al recibir las bolsas de papel ecológico con origen certificado, de forma gratuita-. Además, la propuesta de la compañía acerca a pequeños locales y a grandes marcas un medio de comunicación directa con su público. Más en www.infopan.com.ar

Pasajeros

Con 2.952.835 pasajeros en las estaciones de Aeropuertos Argentina 2000, el tráfico aumentó el 12,8% en marzo con respecto al mismo mes de 2016. Del total, 1.715.892 corresponden a los vuelos domésticos y 1.192.298 a internacionales. Además se contabilizaron 44.645 en tránsito. Aeroparque se impuso sobre el resto de los aeropuertos del Sistema Nacional con 1.127.780 usuarios y una suba de 18,9%. Mientras que Ezeiza contabilizó 862.107 y una leve baja del 0,3% interanual.