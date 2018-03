El estadio Monumental será escenario de la final continental de la PES League

Como todos los años, la empresa japonesa Konami ha organizado la PES League, el Campeonato Mundial del famoso videojuego de fútbol Pro Evolution Soccer, la alternativa del FIFA17 de Electronic Arts dentro del creciente y multimillonario negocio de los eSports.

Se trata en esta ocasión del PES League Road to Cardiff, que además es el torneo oficial de la UEFA Champions League eSports donde jugadores de todo el mundo compiten en certamenes, tanto locales (PS3) como online (PS4), que culminan con un gran evento, las finales mundiales, que en este caso se celebrarán en la ciudad de Cardiff, Gales, al mismo tiempo que la verdadera final de la Copa de Campeones de Europa.

La firma creadora del juego aumentó de forma considerable el alcance de su competición mediante el ofrecimiento de grandes premios a los ganadores. Así el campeón se quedará con u$s 200.000, el subcampeón y el tercero recibirán u$s 100.000 y u$s 50.000, respectivamente. También habrá premios adicionales de u$s 20.000 para los que triunfen en las finales regionales que se disputarán en Europa, América y Asia. Y además recibirán entradas para ver el partido de la final de la Champions.

Las correspondientes a nuestra región, que se jugarán el jueves 27 y viernes 28 de abril, se realizarán en estadio Monumental de River Plate. El evento comenzará el jueves a las 18 hs con una conferencia de prensa con ex jugadores de fútbol, donde participarán Ariel Ortega, Fernando Cavenaghi, Diego Latorre, Rodolfo De Paoli y Milena Gimon. A la par, se sortearán los grupos para las respectivas finales.

El viernes a las 15 hs se dará comienzo a los encuentros, donde se decidirá quienes son los cuatro ganadores que participarán en la Final Mundial, el 2 y 3 de junio.

Las Finales argentinas se llevaron a cabo en el Auditorio Buenos Aires y contó con la presencia de 16 jugadores clasificados para esa instancia. Lautaro Raris se coronó campeón y será uno de los tres representantes argentinos en las Finales Regionales. A él se sumarán Pablo Castiñeira, quien obtuvo el segundo lugar, y Rey Molina.

El deporte del futuro

La consultora internacional Momentum dio a conocer recientemente los resultados de un estudio enfocado en los eSports, en el que preguntó a 2600 jugadores de varios países sobre sus hábitos de consumo y su opinión respecto al futuro de la escena competitiva. Y la tendencia reveló que los deportes tradicionales se verán eclipsados por los eSports en muy poco años. Es que un poco más de la mitad de los participantes cree que la gente va a pasar viendo y jugando más tiempo videojuegos que deportes como fútbol, béisbol y básquetbol. La agencia estimó además que los ingresos globales de los eSports llegarán a u$s 90.000 millones en 2020.