El DT holandés Louis van Gaal anunció su retiro

El técnico holandés Louis van Gaal anunció su retiro del fútbol profesional tras más de 30 años en los bancos, informó ayer en el diario de su país De Telegraaf. "No creo que vuelva al oficio de entrenador", declaró el ex técnico de Ajax, Barcelona, Bayern Munich y Manchester United, entre otros, además de exseleccionador de Holanda. El United fue el último equipo del "Tulipán de hierro", como se lo conocía por su seriedad y su profesionalidad, aunque desde que fue despedido de Old Trafford al finalizar la pasada temporada recibió ofertas muy lucrativas, entre ellas una de 50 millones de euros por tres años, procedente de un club chino.

"Han pasado tantas cosas en mi familia que es hora de afrontarlas", justificó Van Gaal, de 65 años.