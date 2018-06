El Cronista en Rusia: del sueño del hincha al baldazo de agua helada

Después de largos cuatro años debuta la Selección de Messi en un nuevo Mundial. La expectativa para los argentinos que consiguieron venir hasta acá no puede ser mayor. Igual que la de todos, pero los que viajaron miles de kilómetros y gastaron fortunas para llegar hasta un país tan lejano y exótico es diferente.

Estás ahí, estás en la cancha, querés cantar el himno en su nueva forma casi gutural, sólo pronunciando la letra O. Es algo que los miles de espectadores allí presentes soñaron, y millones de hinchas desearían alguna vez, con lo que la expectativa es muy grande, demasiado.

La previa es hermosa y con muchos nervios. Todos sacan de la valija sus mejores atuendos celestes y blancos, sus cábalas. En el bus que nos lleva todo es alegría inconmensurable, y emociona en las calles ver a familias con chicos con sus banderas buscando un taxi o yendo a la estación del Metro. Son fanáticos de la Argentina y están en Rusia.

A pesar de la gran seguridad imperante, la entrada al Spartak Stadium es una “pavada”, así, no le cabe otro adjetivo. Todo fluye maravillosamente para que nada empañe lo que todos suponen una jornada gloriosa. Son varios controles que hay que atravesar, pero siempre fluyendo, nunca se detiene, incluso cuando hay que poner el Fan ID en la lectora de reconocimiento que replica la foto en una pantalla grande para que un policía confirme que efectivamente uno es el que está ahí. Detector de metales y adentro, donde a los 100 metros aparece, monumental, el escenario del encuentro.

Fotos, videos y más fotos. No hay nadie sin un teléfono en la mano sacando ¨selfies¨y registrando el momento para la posteridad. No es para menos, a lo mejor no puedan volver nunca mas a tener esa oportunidad.

Somos la famosa barra argentina, esa que admiran en todo el mundo por su pasión y cánticos. Los no argentinos en las tribunas por momentos parecería que no fueron a ver el partido sino a filmar y sacar fotos a la “marea albiceleste¨.

Finalmente comienza el partido, y de movida, sin que pasen 3 minutos, muchos ya empiezan a quejarse por como juega el equipo. Están preocupados, "se la jugaron toda" en muchos casos para estar ahí. Tienen razón, a pesar el optimismo, el equipo se muestra temeroso ¨Hay que bancar, falta mucho¨ dice alguno. Tiene razón. Agüero mete un gol y fiesta. Pero enseguida viene el empate, lo más temido, y otra vez, los 30.000 técnicos que están allí presentes empiezan a dar instrucciones a los gritos, y en el entretiempo mucha bronca, incluso hasta algún golpe de puño contra un mexicano que se le ocurrió gritar el gol de Islandia y lo fueron a buscar.

El juego del equipo en el segundo tiempo envalentona a los pesimistas y de pronto el penal. Todos se paran, se elevan 40.000 celulares al aire y las madres levantan a sus pequeños hijos para que ven en vivo y en directo a Dios obrando, y Dios falla. No es un baldazo de agua fría, son las cataratas del Iguazú en invierno que inundan y congelan al caluroso público de fieles allí presente.

A nadie le importa nada salvo ver un gol de Messi en vivo con la Selección. Y Messi lo sabe, se le nota que sabe eso. Sabe perfectamente que hay miles de personas que fueron hasta allí a ver su gol y quizás no tenga otra oportunidad. No es ajeno para nada a esta situación y le pesa mucho más que lo deportivo. Porqué además no se perdió, se empató, pero Él, que como un Dios carga en sus jóvenes hombros con el peso de millones de plegarias, no pudo esta vez obrar el milagro.

El final es feo. No se perdió, se empató y todavía falta mucho en el torneo, sin embargo para muchos ya terminó y se vuelven con lágrimas en los ojos a Buenos Aires.