El Arsenal rompe con Puma y se pasa a Adidas por u$s 385 millones

El Arsenal inglés está próximo a firmar el tercer mayor contrato de patrocinio deportivo en el mundo. Según el diario The Mirror, el contrato del club londinense con Puma vencerá para el término de esta temporada. Por ello, ha previsto una acuerdo con Adidas para la temporada 2019-20 por unos 330 millones de euros (u$s 385 millones).

Por este nuevo acuerdo, la firma deportiva alemana vestirá al conjunto "gunner" en las próximas cinco temporadas.

De esta forma Arsenal obtendrá unos 60 millones de libras al año (u$s 77 millones), es decir unos 300 millones de libras al final del contrato (330,9 millones de euros).

Entre los contratos más destacados están los firmados por el Barcelona con Nike y el Manchester United con Adidas. En el caso de los catalanes se trata del mejor patrocinio técnico, ya que le asegura u$s 116 millones al año, mientras que los Diablos Rojos tienen sellado un acuerdo multimillonario con la empresa alemana para las próximas 10 temporadas por nada menos que u$s 1300 millones.

De esta manera, el Arsenal se afianza como el tercer gran equipo en el mundo en contar con un millonario contrato que le permitirá tener un considerable ingreso económico para afrontar la próxima temporada.

Según la revista especializada Forbes, el conjunto "artillero" es el sexto más valioso del mundo con una cotización general de u$s 2238 millones.

El valor de su plantilla de acuerdo al sitio Transfermarkt es de u$s 645 millones, destacándose entre sus integrantes a los franceses Pierre-Emerick Aubameyang con u$s 85 millones; y Alexandre Lacazette con u$s 70 millones.

Además, el conjunto que dirige el español Unai Emery, podría ingresar un importante nuevo sponsor a su camiseta. El sitio Footy Headlines especuló hace unos días con que Netflix o Prime Video de Amazon podrían aportar 10 millones de libras por temporada (unos u$s 13 millones) por un patrocino en la manga de las camisetas.

El Arsenal había firmado con Puma, sustituyendo a Nike a principios de 2014, lo que anunció en su momento como "el mayor acuerdo de patrocinio deportivo de su historia".

A pesar de que ninguna de las partes había revelado el montante de la operación, la prensa inglesa publicó que Puma le pagaría 30 millones de libras (u$s 49,5 millones de ese momento) al año por vestir al equipo londinense las próximas cinco temporadas.

Comparando con Boca Juniors, el equipo argentino tiene un contrato con Nike hasta 2019, que se renovó en 2012 con la llegada de Carlos Bianchi en ese momento y que le representa un total de u$s 60 millones, cifra que seguramente se incrementará el año que viene.

En el caso de River, también tiene un contrato parecido en duración con el de Boca, renovado en 2018 por u$s 10 millones anuales hasta el año 2021. El anterior acuerdo, que había sido firmado durante el mandato de la anterior gestión del club, indicaba que la empresa alemana Adidas tenía que desembolsar u$s 6 millones anuales.